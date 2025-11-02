Literatura fantástica y femenina en la Casa de la Buelga

La casa de la Buelga, en Ciaño, acogerá este viernes, 7 de noviembre, a partir de las 20.00 horas la presentación del libro "Nosotres. Antología fantástica", una obra escrita por una docena de jóvenes escritoras asturianas "que a pesar de su juventud ya han sido reconocidas la mayoría con distintos premios literarios", como subrayan desde la asociación Cauce del Nalón, organizadora del acto. Entre las autoras hay varias escritoras del valle del Nalón. Además, el acto contará con la participación de May Rodríguez, que además de ejercer de presentadora pondrá voz y música al acto tan literario de estás jóvenes creadoras.

En la Casa de la Buelga, espacio habitual de los actos de Cauce del Nalón, no podrán estar todas las escritoras participantes en esta antología fantástica pero sí acudirán Marga Pedrayes, Tania Huelga, Nadine Mnemoi, Solinca Turbón y Ana Pereira.

"El principio de una revolución, la historia de un cazavampiros, el renacimiento de una civilización, los monstruos que habitan entre nosotros, los duendes que nos acompañan, el sentir de lo que parece una máquina... ¿Qué tienen en común estas historias? Que todas salieron de la mano de una mujer y forman parte de ‘Nosotres’". Este es el resumen con el que Cauce del Nalón reclama la atención del público para el acto del viernes, que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y el Ayuntamiento de Langreo.

La entrada es libre hasta completar el aforo.