Un mes dedicado a la cultura asturiana en «De castilletes y carbón»
El ciclo, con conferencias y exposiciones, arranca el jueves en la Casa de los Alberti de Ciaño
Langreo dedica el mes de noviembre a su ciclo cultural “De castilletes y carbón” que desde hace dieciséis años organizan el Ayuntamiento y la Fundación “Nuberu”. La actividad incluye el programa “Los jueves de castilletes y carbón” que se desarrolla en la Casa de losa Alberti, en Ciaño, y que arrancará el seis de noviembre a las 20.00 horas con la conferencia “Subpayaria” de Xandru Martino, premio Pachín de Melás de textos teatrales en asturiano. Xandru Martino Ruz (Ribadesella, 1966) es miembro correspondiente de la Academia de la Llingua Asturiana desde 2020. El «Pachín de Melás» se convoca en memoria del dramaturgo Emilio Robles Muñiz (Gijón, 1877-1937), que hizo carrera con ese pseudónimo y que está considerado el fundador de la corriente costumbrista asturiana.
El día 13 de noviembre, Tíu Goyo presentará su “Tratáu de la mal llamada mitoloxía asturiana”. El ciclo continuará el día 20 de noviembre con la participación de Pablo Rodríguez Medina, ganador del V Premio de Novela Corta “Andrés Solar Santurio” con “El pesu de la nieve”, obra de la que el jurado destacó que se trata de una novela «my bien construida y con un excelente dominio del lenguaje».
La última jornada de “Los jueves de castilletes y carbón”, la del 27 de noviembre, se celebrará una actividad especial con un recital literario bajo el nombre de “Compañeru dame tira” y con la coordinación de Chechu García.
Exposiciones
Además, en la Casa de los Aberti se podrán ver dos exposiciones fotográficas, la del concurso internacional La Mina y la Mar, organizado por la Sociedad de Festejos San Pedro, y la exposición “Recuerdos” de Jesús Casal, miembro de “Asemeyando”.
Son ya quince años en los que la Fundación «Nuberu» y el Ayuntamiento langreano colaboran para desarrollar estas jornadas culturales. Cine, literatura, música, pintura, gastronomía, todo ello con el trasfondo de la tradición minera y de la lucha por los derechos sociales.
