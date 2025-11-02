El nuevo deporte que llega a Mieres: aquí podrás probar una de las actividades de moda

Tenis, pádel y ahora... Pickleball. Es el nuevo juego de moda en la modalidad de aquellos que se disputan con raqueta o pala. Y Mieres, como no podía ser de otra manera, ya se ha subido al carro.

El Ayuntamiento ha informado de que el concejo será uno de los primeros de Asturias en contar con pistas para este deporte, que en los próximos días se podrán estrenar en el complejo deportivo de Vega de Arriba. Desde el gobierno local señalaron que la concejalía de Deportes "ha invertido 6.000 euros en transformar una de las pistas de tenis de Vega de Arriba en cuatro de pickleball ampliando así la oferta del concejo".

Se habilitan "cuatro canchas destinadas a este deporte de palas, que combina elementos de tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa y que se está convirtiendo en todo un éxito en todo el mundo", explican fuentes municipales. Para el gobierno local, "ahora Mieres pasará a ser un referente en nuestra comunidad, con cuatro pistas ubicadas en la zona de tenis de Vega de Arriba", agregan. Para estas obras, la concejalía de Deportes y el Patronato Municipal de Deportes que dirige César Menéndez, "ha invertido unos 6.000 euros en esta actuación, pendiente de los últimos detalles para su finalización. En concreto, faltan por llegar las redes, que se instalarán en los próximos días, permitiendo así iniciarse en esta actividad.

Apuesta

El complejo de Vega de Arriba, que contaba con cuatro pistas de tenis, pierde una de este deporte, pero suma cuatro nuevas chancas de pickleball. Sin embargo, la apuesta de Mieres por el tenis es clara, ya que a pocos kilómetros, en Turón, se encuentran cinco pistas más, entre ellas, las dos nuevas de tierra batida, que son las primeras las Cuencas. Estas obras, recuerda el Ayuntamiento, "han supuesto una inversión de más de 500.000 euros y que en los próximos días ya se podrán comenzar a utilizar una vez asentada la superficie".

El concejal de Deportes señaló que "la apuesta de Mieres por el deporte es clara, con una inversión de 5 millones de euros y proyectos tan importantes como la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón, la mejora de los campos de fútbol de Mieres, Turón y Ujo o las pistas de tenis son algunos ejemplos de inversiones importantes que tienen como objetivo seguir promoviendo el deporte y la calidad de vida en el concejo".