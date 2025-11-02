Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Óscar Puente le crecen los problemas en Asturias: tras el Huerna, este concejo le pide que "se ponga las pilas"

Mieres reclama celeridad al Ministerio de Transportes para que culmine las pantallas anturruido de la A-66, una obra que lleva más de año y medio en ejecución, "va a paso de tortuga"

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreo.

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreo. / Jose Luis Roca

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

La gestión de los transportes y las infraestructuras siempre suelen acarrear polémicas, problemas y retrasos. Pasó con la llegada del AVE y la Variante de Pajares, pasa con la supresión del peaje del Huerna, y seguramente vuelva a pasar en alguno de los ámbitos que gestiona. Pero al Ministro Óscar Puente no hacen más que crecerle los problemas en Asturias. Y es Mieres ahora quien alza la voz, exigiendo al Ministerio a "ponerse las pilas para terminar las pantallas antirruido en la A-66".

Fuentes municipales se mostraron muy molestas por la situación actual de la instalación de estos dispositivos, llamados a minorar el impacto sonoro de la autovía A-66, un ruido que durante décadas llevan soportando los vecinos de muchas poblaciones. "Después de muchos años reclamando esta inversión desde el Ayuntamiento de Mieres y los propios vecinos, el Ministerio anunció la actuación en 2022, empezaron las obras en enero del año pasado y estamos en noviembre de 2025 y aún no se han acabado", censuran desde el gobierno local de Mieres, para agregar que "hablamos de la instalación de barreras de protección acústica a lo largo de siete kilómetros y medio, desde Baíña hasta Santa Cruz y Ujo". Una longitud que el Consistorio entiende que ya debería de estar cubierta por estos dispositivos: "Es inexplicable que las obras avancen a esta velocidad y resulta sorprendente que el Ministerio no haya dado ningún tipo de explicación al Ayuntamiento".

Las pantallas acústicas colocadas recientemente en la autovía, a la altura de Figaredo. | D. M.

Las pantallas acústicas colocadas, a la altura de Figaredo, en una imagen de archivo. / David Montañés

Acelerar

Con estos antecedentes, desde el gobierno local de Mieres tienen claras sus exigencias a Óscar Puente: "Pedimos al Ministerio de Transportes que pise el acelerador de estas obras; no es justificable que unas obras que afectan a la principal autopista de Asturias y constituyen la principal vía de conexión con Madrid por carretera se dilaten de esta forma y avancen al paso de la tortuga". Y directamente le apelan al propio Ministro: "Tiene que tomar cartas en el asunto y dar explicaciones de forma urgente".

Además, desde Mieres se emplaza al Ministerio "a adoptar una serie de medidas que pasan por la revisión urgente del calendario de obra y la implementación de medidas extraordinarias para acelerar la ejecución". También reclaman "la presencia periódica de técnicos y responsables del Ministerio para supervisar las obras e informar al Ayuntamiento".

"El Ministerio tiene que dar explicaciones y tomar medidas para que las obras finalicen con urgencia. Los plazos están para cumplirlos y cuando se incumplen hay que tomar medidas, ya no valen excusas", zanjaron las fuentes municipales.

