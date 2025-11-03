Aller congela las principales tasas y "actualiza" otras: estos son los impuestos que cambian para el próximo año

El agua, la basura, el IBI o el saneamiento seguirán teniendo para los alleranos el mismo precio en 2026 que han tenido este ejercicio. El gobierno local socialista de Aller ha decidido congelar las principales tasas a las que hacen frente los vecinos año tras año. Sin embargo, en el último Pleno municipal se aprobó la "actualización" de algunos otros impuestos, relacionados la mayoría con las obras, tanto en lo referente a licencias como a certificaciones.

El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, puso sobre la mesa la situación. "Había tasas que llevaban más de 20 años sin actualizar. Tanto es así que en determinados procesos, como las certificaciones urbanísticas o las licencias de obra menor, era más costosa su concesión que la propia tasa que se venía pagando", indicó el regidor. En este sentido, Iglesias señaló que lo que ha hecho el gobierno local es adaptar estas tasas a lo que dice la Ley, de manera que como mínimo cubran los gastos que supone la emisión de la documentación.

Atestados

Además, también obligado por la Ley, el Ayuntamiento ha suprimido alguna tasa, como la que hace referencia a los atestados en sucesos de tráfico. "Los afectados tienen derecho a una copia del atestado, por lo tanto se ha eliminado la tasa que había por la emisión de estas copias", indicó Iglesias.

Sobre la decisión de no tocar otras tasas, el Alcalde de Aller se mostró claro. "Es evidente que para poder sostener un ayuntamiento es necesario pagar impuestos, pero también somos conscientes de la situación y de la coyuntura económica de nuestro concejo y de nuestros vecinos", apuntó. De esta forma, el regidor indicó que "mientras que podamos arreglarnos con lo que recaudamos sin tener que subir ni un céntimo las tasas y los impuestos a los ciudadanos vamos a optar por ello". "Nunca es agradable tocar el bolsillo de la gente, y por lo tanto, nuestra idea es la de gestionar lo mejor que sepamos para evitar incrementar el nivel impositivo en Aller", zanjó Juan Carlos Iglesias.