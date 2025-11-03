Debate en La Felguera sobre el deterioro de la atención primaria
El domingo se celebrará una manifestación en Gijón
"Muévete por la Sanidad Pública". Es el lema con el que la Plataforma por la Sanidad Pública del Valle del Nalón reivindica una atención sanitaria de calidad con distintas actividades a lo largo de esta semana.
El primero de los actos tendrá lugar este martes, 4 de noviembre, a partir de las 18.00 horas en la Casa de Cultura de La Felguera, en Langreo. Será una mesa redonda en la que se hablará de "La Crisis de la Atención Primaria: El Centro Salud que necesitamos". En la cita, coordinada por la plataforma, estarán presentes, Rubén Villa (medico Sespa), Daniel Castillejo (enfermero Sespa) y Ana Ania (representante de la Plataforma). La mesa estará moderada por Tatiana Soto.
La semana "Muévete por la Sanidad Pública", una llamada a la acción en defensa del servicio público y universal, se cerrará el próximo domingo, 9 de noviembre, con la manifestación convocada por 14 organizaciones sociales que se celebrará en Gijón a las 12.00 horas. Entre esas organizaciones convocantes está la Plataforma por la Sanidad Pública del Valle del Nalón, que con distintas acciones lleva años denunciando un deterioro en la atención primaria, recortes en los servicios y desaparición de algunas especialidades.
