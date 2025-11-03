Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
José Ángel Sierra, que se quedó sin piernas, no puede salir a la calle por los escalones del portal del edificio en el que vive en Sotrondio
José Ángel Sierra vive preso en su propia casa, un bajo en la barriada del Serrallo, en Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio. Lleva meses sin salir de la cama y es así como lo define, “estoy aquí preso”. Le han tenido que amputar las dos piernas por problemas de circulación y no puede salir de casa. Pese a vivir en un bajo, para acceder a la vivienda hay que salvar media docena de escalones y le resulta imposible. Tan solo lo logra cuando llega la ambulancia para trasladarle a rehabilitación y el sanitario y su hijo Raúl levantan a pulso la silla de ruedas para poder llegar a la calle.
Fue minero, trabajador de astilleros… En 2020 comenzó un calvario. Primero perdió a su esposa “y como las desgracias nunca vienen solas", le detectaron graves problemas de circulación en la pierna derecha. Un año después los médicos decidieron amputar a la altura de la ingle. Con el tiempo logró caminar con una prótesis y muletas. “Podía defenderme, salir de casa, ir a la compra hacer la comida”. Pero la cosa fue a peor y la enfermedad hizo que en julio de este año le amputaran la pierna izquierda. Desde entonces Sierra está postrado en la cama.
Ha pedido ayuda al Ayuntamiento de San Martín pero los técnicos le han explicado que no se puede hacer una rampa para salvar esos malditos escalones del portal que le tienen encerrado. La pendiente que tendría la rampa no cumpliría la normativa por la altura de esos escalones. La obra no es viable.
Otra solución pasaría por la instalación de una plataforma, algo muy común en edificios de viviendas en los que hay personas con discapacidad o simplemente personas mayores con problemas de movilidad. En este caso el gasto correría a cargo de la comunidad de propietarios, “pero no hay perres”, le han dicho a Sierra. Él y su hijo son los únicos que viven en el edificio. El resto de pisos tienen dueños “pero viven en Madrid, en Burgos, todos fuera”, explica desde la cama.
Cuidados
Su hijo Raúl es quien se encarga de los cuidados. También tienen una ayuda del Ayuntamiento y una chica del Servicio de Ayuda a Domicilio acude a su casa dos horas todas las mañanas.
José Ángel Sierra siente que se va a morir en esa cama en la que está atrapado. Allí, viendo la televisión durante horas y horas. “Aquí hago de todo, ver la tele, comer, toda mi vida es esta cama”, lamenta.
Su pierna derecha se había acostumbrado a la prótesis pero al amputarle la izquierda el proceso de volver a caminar ha vuelto a empezar. “Me tendrán que poner otra pata pero es muy complicado adaptarse a las dos”. El proceso es largo y hasta que lo logre, si es que lo consigue, seguirá postrado en la cama. Ahí tumbado cumplirá 72 años la semana que viene, viendo pasar los días por la ventana de la habitación de un pequeño bajo en una antigua colonia minera del valle del Nalón.
