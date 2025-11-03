Protesta de los técnicos superiores sanitarios frente al Hospital Valle del Nalón: las reivindicaciones que plantean
La huelga concluye este martes 4 de noviembre
Los técnicos de rayos del Hospital Valle del Nalón, en Riaño (Langreo), se concentraron este lunes 3 de noviembre a las puertas del centro sanitario en el marco de la huelga nacional en la que los técnicos superiores sanitarios reclaman "que se cumpla el artículo 76 de Estatuto Básico del Empleado Público, sobre grupo de Clasificación B, lo que ya lleva aprobado desde 2007 y sin ejecutar desde entonces". Eso supondría que, al igual que en resto de Europa, su titulación, hasta ahora un grado de Formación Profesional, sea reconocido como Grado Universitario, con la consiguiente subida laboral que les corresponde.
Mónica Noriega, portavoz de los 19 técnicos de rayos del centro de referencia del área sanitaria VIII, la correspondiente al Valle del Nalón, recalcó que "la huelga no afecta en ningún caso a los servicios de oncología y urgencias" y que "se están cumpliendo los servicios mínimos asignados". La huelga concluye este martes 4 de noviembre.
Silencio
Noriega subrayó que tanto ella como sus compañeros solo piden "que se cumpla lo que ya está reconocido" y denunció que "mientras en toda Europa ya se ha homologado como grado universitario, en España se guarda silencio".
Los técnicos del Valle del Nalón se concentraron a las dos y media de la tarde ante el hospital y recibieron el respaldo de compañeros y pacientes.
