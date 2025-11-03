El rally Ciudad de Langreo llega a su novena edición

La escudería La Felguera Motor Club organiza el próximo fin de semana el 9º Rally Ciudad de Langreo. La salida será del Pozo Fondón, en Sama. A la presentación de la cita automovilística, en la imagen, acudieron Adrián Muñiz, presidente de la escudería La Felguera Motor Club; Roberto García, Alcalde de Langreo; Venerando Álvarez, responsable de prensa y comunicación de la Federación Asturiana de Automovilismo, y Luis Miranda, vicepresidente segundo del Langreo Motor Club. También estuvieron presentes varios concejales del Ayuntamiento de Langreo y el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.