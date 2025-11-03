Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El rally Ciudad de Langreo llega a su novena edición

El rally Ciudad de Langreo llega a su novena edición | LNE

El rally Ciudad de Langreo llega a su novena edición | LNE

La escudería La Felguera Motor Club organiza el próximo fin de semana el 9º Rally Ciudad de Langreo. La salida será del Pozo Fondón, en Sama. A la presentación de la cita automovilística, en la imagen, acudieron Adrián Muñiz, presidente de la escudería La Felguera Motor Club; Roberto García, Alcalde de Langreo; Venerando Álvarez, responsable de prensa y comunicación de la Federación Asturiana de Automovilismo, y Luis Miranda, vicepresidente segundo del Langreo Motor Club. También estuvieron presentes varios concejales del Ayuntamiento de Langreo y el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
  2. Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
  3. Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
  4. Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
  5. El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
  6. El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
  7. Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
  8. Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: 'Tenía un corazón muy grande

Debate en La Felguera sobre el deterioro de la atención primaria

Debate en La Felguera sobre el deterioro de la atención primaria

El rally Ciudad de Langreo llega a su novena edición

El rally Ciudad de Langreo llega a su novena edición

Literatura fantástica y femenina en la Casa de la Buelga

Literatura fantástica y femenina en la Casa de la Buelga

El mejor momento de las Cuencas «está por llegar»

El mejor momento de las Cuencas «está por llegar»

Un mes dedicado a la cultura asturiana en «De castilletes y carbón»

Un mes dedicado a la cultura asturiana en «De castilletes y carbón»

Lena refuerza la plantilla de la policía local con cuatro agentes

Lena refuerza la plantilla de la policía local con cuatro agentes

El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: "Estamos destrozados", afirman sus allegados

El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: "Estamos destrozados", afirman sus allegados

Marcos Acevedo y Ana Granda ganan la Coto Musel de Laviana, puntuable para Copa de Asturias

Marcos Acevedo y Ana Granda ganan la Coto Musel de Laviana, puntuable para Copa de Asturias
Tracking Pixel Contents