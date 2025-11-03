El tenis extiende sus redes en Mieres: La Riquela estrena (con esta limitación temporal) las primeras pistas de tierra batida de las Cuencas

Las dos pistas de tenis de tierra batida de la Ciudad del Tenis de La Riquela (las primeras de las Cuencas) entrarán ya en funcionamiento a partir de este martes. "Las obras culminaron hace unas semanas y ahora, una vez asentada la superficie, ya estarán operativas para su uso y disfrute. Las reservas –en un principio para dobles, con el objetivo de garantizar la homogeneidad del uso de la superficie, y ya de forma progresiva para partidos individuales— se podrán hacer, como en el caso del resto de pistas de la Ciudad del Tenis, a través de la página web del Club Tenis Mieres (www.clubtenismieres.org)", informó el gobierno local.

El proyecto ha supuesto una inversión de 547.000 euros financiada a través del Instituto para la Transición Justa con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y ha permitido la construcción de dos pistas de tenis de tierra batida, así como otras obras complementarias como la urbanización de la zona o la construcción de una instalación como almacén de tierras para el mantenimiento de las pistas. Con estas dos canchas, la Ciudad del Tenis cuenta ya con cinco pistas, dos de ellas cerradas, dos de tierra batida y una de superficie dura al aire libre. "Una oferta importante para un concejo como Mieres que lleva años apostando por la mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo", resaltaron los responsables municipales.

Una de las nuevas pista. / LNE

La construcción de estas dos pistas de tierra batidas supone, señalaron las mismas fuentes, "seguir avanzando en el objetivo del gobierno local de ofrecer mejores instalaciones y servicios para la práctica deportiva en el municipio. Un camino en el que se lleva trabajando de manera continua en los últimos años con inversiones constantes en infraestructuras, equipamientos y maquinaria".

El gobierno local aseguró que Mieres tiene en marcha 5 millones de euros en inversiones deportivas y, en este marco, proyectos "como este o como la reforma integral del polideportivo de Oñón suponen seguir mejorando y ampliando la oferta de equipamientos en un ámbito tan importante como el deporte para la calidad de vida y la salud".

Pickleball

Mieres también será uno de los primeros concejos de Asturias en contar con pistas de pickleball. En los próximos días se podrán estrenar en el complejo deportivo de Vega de Arriba. Se transformará una de las pistas de tenis del recinto en cuatro de pickleball "ampliando así la oferta deportiva del concejo".

El pickleball es un deporte de palas, que combina elementos de tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa y "que se está convirtiendo en todo un éxito en todo el mundo", según destacó el gobierno local. La concejalía de Deportes y el Patronato Municipal de Deportes que dirige César Menéndez, "ha invertido unos 6.000 euros en esta actuación, pendiente de los últimos detalles para su finalización. En concreto, faltan por llegar las redes, que se instalarán en los próximos días, permitiendo así iniciarse en esta actividad.