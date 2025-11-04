Asturias, una mina de viajeros: la región se integra a través de Hunosa en una red nacional de turismo vinculado al patrimonio minero

La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), adscrita al Instituto para la Transición Justa (ITJ) y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, creará una red de destinos turísticos en los territorios en los que la descarbonización ha dejado un rico patrimonio industrial minero, como en el caso de Asturias. Así, la empresa Hunosa se integrará en esta red en representación de las cuencas mineras asturianas junto a distintas zonas las provincias de León, Teruel, Córdoba y el municipio de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña).

La directora del ITJ, Judit Carreras, y la directora general de la Fundación Ciudad de la Energía dieron a conocer este martes la iniciativa, que tiene como objetivo “impulsar una red española de experiencias turísticas vinculadas al patrimonio industrial minero del carbón" y busca "contribuir a la revalorización de los territorios en transición, promover un turismo sostenible e inclusivo y generar nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación”. “Se trata de un proyecto de puesta en valor de la identidad colectiva y el patrimonio minero, que quiere contribuir a diversificar las economías locales, revalorizando un recurso que es un hecho diferencial en estas zonas”, apuntó Judit Carrera.

Presupuesto

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 144.000 destinados a la contratación de la asistencia técnica para los próximos dieciocho meses, periodo en el que “se creará formalmente la red, se identificarán los operadores clave y los recursos turísticos explotables en cada territorio, se ejecutarán acciones de formación y capacitación de los actores locales, se testearán experiencias y, finalmente, se implementará la comunicación y la comercialización de las experiencias turísticas creadas”.

También habrá encuentros, un congreso anual y una "apuesta por la comunicación, el marketing y la comercialización de las distintas experiencias que ofrezca cada territorio minero como destino turístico sostenible".