Cine, charlas y mucha música: la asociación de apoyo a los inmigrantes Intervalo celebra en Langreo sus jornadas "Noviembre por la integración"

La Asociación Pro Inmigrantes Intervalo, con sede en Langreo, organiza este mes sus jornadas "Noviembre por la Integración", que tendrán lugar los miércoles a las 19.00 horas. "La temática elegida en esta ocasión es la música como cultura, sobre la que versarán todas nuestras actividades", señalaron los responsables de la entidad.

Los actos comenzarán este miércoles 5 de noviembre en el cine Felgueroso de Sama con la proyección de la película "En un barrio de Nueva York", una cinta estadounidense musical de drama dirigida por Jon M. Chu. El acto será presentado por Alejandro Zapico, de la tertulia cinematográfica "Sala Oscura".

El miércoles 12, en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Sama, habrá una charla a cargo de Luz Contreras, cantante, bailarina y pedagoga, que hablará de las tradiciones y cultura musical de Colombia.

La tercera cita será el miércoles 19, también en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Sama, con un acto que estará centrado en la música africana. "Samuel, experto en dicha música, nos mostrará sus raíces y nos hará una muestra", indicaron los organizadores.

Las jornadas se cerrarán el miércoles 26, nuevamente en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Sama, con un acto en el que los usuarios de los centros de mayores de Langreo de Lada, La Felguera y Sama "nos mostrarán las canciones asturianas de su juventud y serán acompañados por Eli, de El Enguedeyu, con sus panderos".

Objetivos

La asociación Intervalo se ocupa desde hace 29 años de ayudar en lo posible a la adaptación de los nuevos vecinos para que no se sientan extraños en su tierra de acogida. El colectivo fue distinguido como "Langreano de honor" en 2023. Intervalo empezó con cuatro voluntarios y centrado en cumplir una función asistencial, atendiendo a las más urgentes necesidades como ropa o alimentos. Ahora, con un equipo mucho más numeroso, divide su trabajo en varias áreas.

Actualmente la directiva de Intervalo cuenta con personas de una docena de nacionalidades. Se dividen en cuatro áreas de trabajo, con un coordinador en cada una de ellas. Así, hay áreas de acogida, sensibilización y reivindicación, relaciones sociales y ocio; administración, formación y trabajo; y ayudas y vivienda.