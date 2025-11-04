Concentración de protesta de los técnicos superiores sanitarios frente al hospital Álvarez-Buylla de Mieres
Reclaman que su titulación sea reconocida como grado universitario
Mieres
Los técnicos de rayos del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres (al igual que hicieron el lunes los del hospital Valle del Nalón) se concentraron este martes frente al centro sanitario. Lo hicieron en el contexto de la huelga nacional en la que los técnicos superiores sanitarios piden "que se cumpla el artículo 76 de Estatuto Básico del Empleado Público, sobre grupo de Clasificación B, lo que ya lleva aprobado desde 2007 y sin ejecutar desde entonces".
El objetivo es que su titulación, hasta ahora un grado de Formación Profesional, sea reconocido como Grado Universitario, con la consiguiente subida laboral que les corresponde.
