El empresario Jesús Flórez, nuevo presidente de Langreanos en el Mundo: "Queremos proyectar la asociación con fuerza hacia el futuro"

El empresario Jesús Flórez ha sido nombrado presidente de asociación Langreanos en el Mundo después de que el anterior dirigiente, Manuel Llaneza se viese obligado a dejar la presidencia tras dos años en el cargo.

Flórez afronta el reto "con ilusión" y con la intención de "no solo mantener la asociación sino mejorarla todo lo que se pueda y proyectarla con fuerza hacia el futuro".

En una carta remitida a la directiva, el anterior presidente Llaneza exponía que “por razones de índole estrictamente personal, que exigen mi dedicación, he tomado la difícil decisión de presentar mi renuncia al cargo de la Presidencia de nuestra asociación”. Desde la junta directiva lamentaron produndamente la decisión de Llaneza a quien agredecieron los servicios prestados.

Tras admitirse la renuncia del anterior presidente y una vez cumplidos los procedimnientos recogidos en los estatutos de la organización, Langreanos en el Mundo ha nombrado presidente a Jesús J. Flórez Álvarez, al que le acompañan como vicepresidentes los socios Alejandro Canga Coto y Nicolas Barbón Álvarez.

Construcción y turismo

Jesús Flórez nació en Barros, Langreo, hace 78 años, aunque se crió en La Felguera. A los 18 años se fue a Menorca, Baleares, donde ha desarrollado tuda su vida profesional y personal. Empresario de gran éxito en el sector de la construcción y turístiuco aún mantiene cierta actividad profesional aunque en la actualidad es su hijo quien se encarga del día a día de la empresa.

El nuevo presidente de Langreanos en el Mundo reside en la actualidad en Asturias, región a la que siempre ha permanecido muy unido, especialmente al concejo de Langreo, según cuentan sus allegados.

Langreanos en el Mundo tiene un total de 770 socios repartidos en más de una treintena de países. La asociación concede anualmente los premios Langreanos en el Mundo y Distinción Soldaria Falo Cadenas. En la última edición , la número veintiocho, fueron galardonados el bioquímico y biólogo langreano Javier Abel Menéndez y la ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia.