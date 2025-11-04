Hablan los vecinos que viven en el "epicentro" del hedor que sufre La Felguera desde hace año y medio: "Es insoportable, no podemos ni abrir las ventanas"

La calle Francisco Ferrer, en La Felguera, es el epicentro del hedor, el lugar donde los "olfateadores" contratados por el Ayuntamiento de Langreo para averiguar de dónde procede el mal olor que desde hace meses inunda las calles del distrito han detectado la presencia de un mayor olor a "residuos plásticos". Los vecinos y comerciantes de la zona lo corroboran.

Un informe parcial sobre los malos olores en La Felguera al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA reveló que el impacto odorífero en Langreo es “limitado y localizado, concentrándose en puntos concretos próximos a actividades industriales”. En uno de esos puntos, el más cercano a una empresa del entorno de Valnalón de donde el Ayuntamiento sospecha que sale el mal olor, se superaron los límites permitidos por la normativa, es decir, más del 10 por ciento del tiempo de inspección se detectó olor a plásticos. Es la calle Francisco Ferrer.

Isaac Antuña en La Felguera / D. O.

Horarios determinados

"Se nota mucho, sobre todo por las tardes", asegura Isaac Antuña, vecino de la zona, que explica que "depende de las calles huele más o menos pero en la zona de Valnalón y Francisco Ferrer huele mucho más". "Cuando abres la ventana de casa te entra un olor putrefacto, un olor que molesta, especialmente por las tardes". Este vecino apunta que los "olfateadores" ya tienen "identificado prácticamente el origen", pero entiende que "el Ayuntamiento debe tener las armas legales para actuar".

Luis Javier González, propietario del gimnasio Nalón Box en La Felguera / D. O.

Puertas y ventanas cerradas

En el gimnasio Nalón Box, en la calle Francisco Ferrer, se han tenido que acostumbrar a cerrar las puertas que antes quedaban abiertas para ventilar. "Pese a que esto es un gimnasio y que hay condensación porque la gente está haciendo deporte, nos vemos obligados a cerrar la puerta porque el olor es insoportable", cuenta Luis Javier González, propietario del centro deportivo. No han detectado problemas respiratorios a la hora de hacer ejercicio, "pero la gente se queja de la intensidad del olor y están cansados de que no se resuelva". Al igual que Antuña, González coincide en que "lo peor es por la mañana y a última hora de la tarde".

Por la mañana también detecta ese mal olor Ana Calderón, que, aunque no vive en la zona sí trabaja en un comercio de la calle Francisco Ferrer, "y cuando por las mañanas me bajo del coche después de aparcar se nota muchísimo el olor". Calderón explica también que hay vecinos en la calle, los que sus viviendas dan justo a la zona de Valnalón, que no pueden tender la ropa a secar porque se impregna de ese olor a plástico residual del que hablan los "olfateadores".

Nacho Castro, vecino de La Felguera / D. O.

Nacho Castro también "nota bastante más" el olor en esa zona que en otras calles de La Felguera. Explica que sale de casa a las siete de la mañana y regresa a las siete y media de la tarde, "y unas veces huele más y otras menos".

Lo mismo le ocurre a Mireia García, propietaria de una cafetería en el barrio. Tiene dos terrazas, una que da a la calle Francisco Ferrer y otra que da a otra fachada. En la primera "cuando huele mucho, a determinadas horas, por la tarde y a primera hora de la mañana, es molesto para los clientes", asegura, aunque ella apunta que no lo suele oler con demasiada frecuencia.

La apreciación de los vecinos coincide con los resultados iniciales, a falta de más pruebas de campo, del trabajo realizado por los "olfateadores". El informe preliminar al que ha tenido acceso este periódico señala que la mayor concentración de ese olor es en la calle Francisco Ferrer, en el entorno de Valnalón, “por lo que la actividad industrial que puede estar originando estos episodios de olores se encuentra en este barrio o en las proximidades”.

El informe señala que “de forma general, los episodios de olor a plástico ocurren durante las primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde, mientras que en las horas centrales del día no se detecta olor”. A esto los vecinos añaden que hay días no laborales, como el pasado domingo, en los que sí se detecta ese olor.

El pasado 23 de octubre, el alcalde de Langreo, Roberto García aseguró que el Ayuntamiento dispondrá "en el plazo de dos o tres semanas" de los resultados definitivos del estudio contratado con una empresa de olfateadores profesionales para tratar de dar con el origen de los malos olores que La Felguera viene sufriendo desde hace año y medio.