Mieres celebra este domingo su XXX Alcuentru de deportes tradicionales, con participantes de Asturias y el País Vasco
La actividad se desarrollará en el parque Jovellanos
Mieres será escenario este domingo del XXX Alcuentru de deportes tradicionales, que reunirá a deportistas de Asturias y el País Vasco. La actividad se desarrollará en el parque Jovellanos, a partir de las 12.30 horas, y habrá corta de troncos por parejas con hacha y tronzón, levantamiento de peso y carrera de lecheras, además de un homenaje a Juacu Naredo.
En la corta de troncos por parejas estarán, entre otros, José Riesgo y Axel Riesgo; David Martínez y Emilio Vega; y Plácido samartino y Pablo Vega. En la modalidad de tronzón estarán Manuel Roza y Marcos Blanco; y Bugy y Óscar Carbajales. En levantamiento participarán Leite Olea y Ane Atxutegui.
En caso de lluvia las actividades se desarrollarán en el patio del colegio Aniceto Sela. La organización corre a cargo de la asociación Seis Conceyos.
