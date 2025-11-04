Mieres celebra este domingo su XXX Alcuentru de deportes tradicionales, con participantes de Asturias y el País Vasco

Mieres será escenario este domingo del XXX Alcuentru de deportes tradicionales, que reunirá a deportistas de Asturias y el País Vasco. La actividad se desarrollará en el parque Jovellanos, a partir de las 12.30 horas, y habrá corta de troncos por parejas con hacha y tronzón, levantamiento de peso y carrera de lecheras, además de un homenaje a Juacu Naredo.

En la corta de troncos por parejas estarán, entre otros, José Riesgo y Axel Riesgo; David Martínez y Emilio Vega; y Plácido samartino y Pablo Vega. En la modalidad de tronzón estarán Manuel Roza y Marcos Blanco; y Bugy y Óscar Carbajales. En levantamiento participarán Leite Olea y Ane Atxutegui.

En caso de lluvia las actividades se desarrollarán en el patio del colegio Aniceto Sela. La organización corre a cargo de la asociación Seis Conceyos.