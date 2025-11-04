Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mieres celebra este domingo su XXX Alcuentru de deportes tradicionales, con participantes de Asturias y el País Vasco

La actividad se desarrollará en el parque Jovellanos

La presentación de la actividad.

La presentación de la actividad. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres

Mieres será escenario este domingo del XXX Alcuentru de deportes tradicionales, que reunirá a deportistas de Asturias y el País Vasco. La actividad se desarrollará en el parque Jovellanos, a partir de las 12.30 horas, y habrá corta de troncos por parejas con hacha y tronzón, levantamiento de peso y carrera de lecheras, además de un homenaje a Juacu Naredo.

En la corta de troncos por parejas estarán, entre otros, José Riesgo y Axel Riesgo; David Martínez y Emilio Vega; y Plácido samartino y Pablo Vega. En la modalidad de tronzón estarán Manuel Roza y Marcos Blanco; y Bugy y Óscar Carbajales. En levantamiento participarán Leite Olea y Ane Atxutegui.

En caso de lluvia las actividades se desarrollarán en el patio del colegio Aniceto Sela. La organización corre a cargo de la asociación Seis Conceyos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
  2. El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
  3. Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
  4. Tragedia en Mieres: muere uno de los implicados en la colisión del corredor del Aller, un conductor extremeño de 73 años
  5. Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
  6. Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos
  7. Devastador vertido al Nalón en Sotrondio: mueren los peces 'en al menos cuatro kilómetros de río
  8. El supuesto autor de la paliza mortal de "Lupo" en Laviana, recibido al grito de "asesino, asesino" a la entrada de los Juzgados (donde está ya declarando)

Concentración de protesta de los técnicos superiores sanitarios frente al hospital Álvarez-Buylla de Mieres

Concentración de protesta de los técnicos superiores sanitarios frente al hospital Álvarez-Buylla de Mieres

Mieres celebra este domingo su XXX Alcuentru de deportes tradicionales, con participantes de Asturias y el País Vasco

Mieres celebra este domingo su XXX Alcuentru de deportes tradicionales, con participantes de Asturias y el País Vasco

Concierto solidario por la ELA en La Chalana (Laviana) con siete bandas y una paellada popular

Concierto solidario por la ELA en La Chalana (Laviana) con siete bandas y una paellada popular

Susto en Langreo: desalojan a los residentes de un geriátrico del centro de Sama al saltar la alarma de incendios

Susto en Langreo: desalojan a los residentes de un geriátrico del centro de Sama al saltar la alarma de incendios

Mieres reparte 120.000 euros en subvenciones a asociaciones vecinales del concejo: hay 25 entidades beneficiadas

Mieres reparte 120.000 euros en subvenciones a asociaciones vecinales del concejo: hay 25 entidades beneficiadas

Cine, charlas y mucha música: la asociación de apoyo a los inmigrantes Intervalo celebra en Langreo sus jornadas "Noviembre por la integración"

Cine, charlas y mucha música: la asociación de apoyo a los inmigrantes Intervalo celebra en Langreo sus jornadas "Noviembre por la integración"

Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas

Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas

Las obras de la red de calor de Laviana se inician con novedades: llegarán hasta otra emblemática instalación

Las obras de la red de calor de Laviana se inician con novedades: llegarán hasta otra emblemática instalación
Tracking Pixel Contents