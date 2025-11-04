Mieres de pinchu ya tiene ganadores: estos son los seis establecimientos que sirvieron las propuestas culinarias más sabrosas
El fallo del jurado se dio a conocer en la tarde de este martes
El certamen gastronómico “Mieres de Pinchu 2025” ya tiene ganadores. En la tarde de este martes se dieron a conocer por parte del jurado los nombres de los establecimientos vencedores en las diferentes categorías y se entregaron las distinciones. El primer premio fue para TC28, que se impuso a Planta 14 (segundo) y La Consistorial (clasificado en tercer lugar).
Planta 14 tuvo reconocimiento por partida doble, ya que también se alzó con el galardón concedido mediante el voto popular. El premio a la innovación fue para La Mendiga; el galardón al pincho clásico para Eros; y la distinción al mejor pincho asturiano para Madreselva.
El concurso Mieres de Pinchu se celebró del 24 de octubre al 2 de noviembre. Durante diez días, los bares y restaurantes del concejo compitieron por ofrecer el mejor pinchu en una cita que se ha asentado como una de las más destacadas del calendario gastronómico asturiano.
Los establecimientos participantes pudieron presentar sus propuestas culinarias más creativas y sabrosas, a través de una auténtica ruta del pinchu a la que se sumaron tanto vecinos de Mieres como visitantes llegados de fuera del concejo.El público pudo votar por su pincho favorito, para elegir al ganador popular de esta edición, un reconocimiento que recayó en el mencionado Planta 14.
Pasado año
En la edición del pasado año, TC28 también se hizo con la victoria. El segundo puesto fue entonces para el restaurante Planta 14, mientras que Las Novedades se alzó con la medalla de bronce. En las cuatro categorías restantes, "Asturiano", Popular", "Tradicional" e "Innovación", los ganadores fueron, respectivamente, el restaurante La Consistorial, Planta 14, Eros y Entrecopas.
