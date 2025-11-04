Mieres reparte 120.000 euros en subvenciones a asociaciones vecinales del concejo: hay 25 entidades beneficiadas

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Participación Ciudadana que dirige Marta Jiménez, ha resuelto la convocatoria de subvenciones a asociaciones vecinales del municipio que, con un importe global de 120.000 euros, llegará a un total de 25 entidades de todo el concejo.

"Esta convocatoria, que este año incrementó su presupuesto en un 20%", señaló el gobierno local, "tiene como objetivo seguir impulsando la actividad del movimiento asociativo del concejo y fomentar la participación ciudadana subvencionando tanto gastos de funcionamiento de las entidades como gastos en obras de mantenimiento, reformas de locales o gastos en formación, asesoría y realización de actividades formativas y de participación".

En total, por tanto, serán 25 las asociaciones del municipio que reciban estas subvenciones, repartidas en distintas cuantías según la documentación y los gastos presentados por cada entidad, siempre dentro de los previstos en las bases de la convocatoria. Son El Castañeu de Turón, San Pedro, La Pontona de Baíña, Cruz de Mayo de Santa Cruz, Mejora Oñón, La Portilla de Valdecuna, Mejoras de Valle de Turón, Santa Marina, El Candil de Ujo, La Fuentina de La Rebollá, El Campo de Valdecuna, La Clavelina, Villalegre de Murias, Nuevo San Francisco, Santo Emiliano, Figaredo, La Peñona, la Güeria de San Juan, Vega de Arriba, Agrupación Vecinal del municipio, Suárez Corvín, La Campera, San Justo, Santiago de Ribono y Cuestavil.

Apoyo a las asociaciones

Serán 120.000 euros "para seguir apoyando al movimiento social tanto en el funcionamiento diario como en la puesta en marcha de actividades, todo ello partiendo de la premisa de la importancia del asociacionismo en el concejo y la promoción de la implicación de la ciudadanía en todos los ámbitos", resaltaron los responsables municipales que indicaron que esta convocatoria a asociaciones vecinales "se suma a otras que convoca también el Ayuntamiento –deportivas, sociales, culturales—y que avanzan en la misma línea, seguir apoyando al movimiento asociativo tanto en su funcionamiento como en el desarrollo de actividades".