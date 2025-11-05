Árboles caídos, parques cerrados y una avenida de San Martín cortada debido a un tejado que amenazaba con caer a la calle: el balance del fuerte viento en las Cuencas

Las fuertes rachas de viento registradas en la región han obligado este miércoles a cortar la circulación en la Avenida de la Constitución, la calle principal de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) debido a una parte de un tejado que amenazaba con caer a la calle, lo que obligó a intervenir a los bomberos. No fue la única incidencia, en concejos como Langreo hubo que cerrar los parques y en Mieres se produjeron caídas de árboles y señales.

La Policía de San Martín recibió la llamada de alerta sobre las 14.15, cuando un vecino de Sotrondio comunicó que en el edificio de enfrente había un tejado de uralita dañado por el fuerte viento y que amenazaba con caer a la vía pública.

Autoescalera

Hubo que movilizar a los bomberos del parque de El Entrego que llegaron al tejado. La intervención, con la autoescalera desplegada en medio de la calle, obligó completamente la circulación al tráfico en la avenida Constitución, según informó la Policía Local, que indicó que se derivó el tráfico por el paseo San Martín y por la calle Les Carboneres, aunque los autobuses y vehículos pesados tuvieron que quedar inmovilizados durante unos veinte minutos.