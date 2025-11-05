Arranca Fiasco de Mieres: este es el variado programa del festival (que abrirá Bob Pop)

El Festival Fiasco, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mieres celebrará su novena edición desde este jueves, 6 de noviembre, al próximo domingo. Lo hace bajo el lema "Aquí no sobra nadie, Fiasco x la inclusión". Así, Mieres acogerá un nutrido programa de actividades con las que busca dar protagonismo a las personas con diversidad funcional y señalar el largo camino que aún queda por recorrer para conquistar su inclusión real en la sociedad.

La programación se abrirá a las 12.00 horas en la Casa de Cultura para los estudiantes de los IES de Mieres con el espectáculo-recital "La nieve ardía" basado en la poesía del ovetense Ángel González, interpretado por alumnos invidentes y con discapacidad visual del Taller de Teatro de la ONCE de Oviedo. A través de los poemas, el montaje recorre temas como el amor, la nostalgia, el miedo o la soledad. Bajo la dirección de Etelvino Vázquez, el trabajo combina palabra, cuerpo, canto y música, en una propuesta donde la ceguera no es un límite sino parte del lenguaje escénico.

A las 17.00 horas el vestíbulo de la Casa de Cultura acogerá la intervención artística "Ratas" a cargo de la Fundación Vinjoy.

Una de las citas más destacadas de esta edición de Fiasco será este jueves a las 19.30 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta. Bob Pop presentará su propuesta "Hablar no sirve. De nada", una pieza sobre la dependencia, la vulnerabilidad y la incomodidad que se genera tanto en el escenario como en la vida misma. A través de un relato íntimo y provocativo, la obra explora temas tan universales como el amor, el cuerpo,

En palabras de Carlos Barral Álvarez, director del festival: «Dedicamos nuestra novena edición a toda esta suerte de realidades que unas veces no apreciamos, otras no sentimos, la mayoría nos resultan ajenas y, por lo general, percibimos desde un paternalismo que evidencia nuestra ignorancia, ausencia de empatía y falta de sensibilidad».

El programa de Fiasco cuenta con destacados nombres de la escena cultural y del activismo social que ofrecerán en Mieres una variada propuesta de actividades.

El festival acogerá el taller "Access Rider", de la mano de la artista, educadora e investigadora Costa Badía, autora también de la ilustración del cartel de este año, y cuya práctica artística se centra en la crítica a los estereotipos de belleza y comportamiento. "Access Rider" es un taller práctico que utiliza técnicas como el collage y la performance para identificar las condiciones necesarias para crear espacios seguros y accesibles. La actividad tendrá lugar el viernes 7 de noviembre a las 18.00 horas en la Casa de Cultura.

Gala por la inclusión

La actriz y periodista valenciana Patty Bonet, actual presentadora de los Sorteos de la ONCE en La 1 de TVE y también conocida por series como "Feria: la luz más oscura" (Netflix) y "Fáci"l (Movistar Plus); películas como "El Hoyo 2" (Galder Gaztelu-Urrutia), "Bodegón con fantasmas" (Enrique Buleo) y "Los renglones torcidos de Dios" (Oriol Paulo), y videoclips de artistas de la talla de Aitana, Residente y Nach, entre otros proyectos, presentará una "Gala x la inclusión" el viernes 7, a las 21.15 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta. Durante la gala se proyectará el cortometraje "Los Bufones de Velázquez", de la realizadora asturiana Claudia Barral, que forma parte de la campaña homónima impulsada por la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) para denunciar la "ridiculización histórica y actual de las personas con acondroplasia y exigir respeto, acceso a servicios de salud adecuados, educación inclusiva y empleo digno".

La directora estará acompañada por la ingeniera y psicóloga Martha C. Hurtado y por la presidente de ADEE Carolina Puente. También formará parte de la gala el atleta Alberto Suárez Laso, miembro del Equipo Paralímpico Español desde 2009 en la categoría T12 (medalla de oro en Londres 2012, dos medallas de plata en Río de Janeiro 2016 y París 2024, y un diploma en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020) y presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias. La compañía "Danza Mobile", un referente de la danza contemporánea inclusiva con destacada proyección nacional e internacional y amplio reconocimiento a su trayectoria como el Premio Dionisos de la UNESCO (2012), entre otros, presentará es espectáculo "Ídem" durante la gala. Y, finalmente, el actor y músico kievita Yuri Mykhaylychenko, compartirá un abanico de canciones para dar clausura a la gala.

Literatura

Asimismo, Fiasco contará con un par de presentaciones. La escritora gijonesa Pilar Sánchez Vicente presentará "La Asturianita", un libro que narra la historia de superación de Regina García López, popularmente conocida como "La Asturianita", una artista multidisciplinar que recorrió los escenarios de todo el mundo. La presentación tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, a las 17.30 horas en la Casa de Cultura. Por su parte, "Diversa Radio Activa", que promueve que la diversidad funcional tenga un espacio activo en las ondas, presentará su programa de radio "Operación Alarde", que cuenta yo con más de trescientas emisiones realizadas. Contarán, además, con la visita especial de la intérprete de lengua de signos (ILS) Beatriz Romero, ampliamente conocida por interpretar en directo los conciertos de la cantautora Rozalén. El evento comenzará tras finalizar la presentación de "La Asturianita".

Música

Fiasco también se acercará al público a través de la música con el Dj francés Pascal Kleiman, conocido por protagonizar el documental "Héroes. No hacen falta alas para volar" (Ángel Loza, 2007), que fue nominado al Premio Goya a la mejor película documental. Kleiman, que nació sin brazos ni manos debido a la talidomida, es fundador del sello UV para impulsar la música electrónica alternativa en España y su estilo navega entre el ambient, el dub y la electrónica psicodélica con influencias globales. La actuación tendrá lugar el domingo 9 de noviembre, a las 13.00 horas en el bar Rodapié.

Cine

La ventana abierta al cine tendrá lugar con la proyección de "Sorda" (Eva Libertad, 2025). El filme, que es el primero en España protagonizado por una actriz sorda (Míriam Gardo), sigue los pasos de Ángela, una mujer sorda que va a tener un hijo con su pareja oyente y que tendrá que afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. Sorda fue una de las candidatas a representar a España en la los Óscar 2026. La película se proyectará el domingo 9 de noviembre, a las 19.00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta.

Fotografía

El programa de Fiasco contará también con una exposición de fotografía. Se trata de "La ciudad sin barreras" que, del 6 al 23 de noviembre, mostrará testimonios de personas con discapacidad en la librería-café La Llocura