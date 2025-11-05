"Cazado" un motorista a más de 100 km/h (en un tramo limitado a 30) en el casco urbano de esta ciudad asturiana: se le investiga por un delito contra la seguridad vial

Motegi, Assen, Laguna Seca o Motorland son algunos nombres de los circuitos más emblemáticos del campeonato del mundo de MotoGP. Pero entre ellos, no figura ni Mieres ni la calle Oñón. Por ello se hace difícil comprender que la Policía Local de Mieres haya sorprendido, gracias al radar, a un motorista circulando por encima de los 100 kilómetros por hora por la citada vía del casco urbano mierense.

El conductor, que tampoco está en el listado de pilotos oficiales de motociclismo, se enfrenta ahora a una investigación por un delito contra la seguridad vial, que acarrearía no solo multas y retirada de puntos, sino también una posible pena de prisión.

El Ayuntamiento de Mieres ha informado de que los hechos se produjeron el pasado lunes, pasadas las 17.30 horas. Gracias al cinemómetro láser con el que cuenta la Policía Local de Mieres, operado por un agente certificado para ello, se pudo captar al temerario conductor.

Iba a lomos de una motocicleta Honda CB500x. A la altura del número 83 de la calle Oñón (cerca de la gasolinera), y circulando en sentido "Sur-Norte", fue cazado a 102 kilómetros por hora. La velocidad máxima permitida para la citada vía es de 30 kilómetros hora, por lo que la superó en 72 kilómetros por hora.

Según la información aportada por el Ayuntamiento de Mieres, al conductor "se le investiga por un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal", al sobrepasar en más de 60 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido en casco urbano.

Vecinos

Aunque la Policía Local de Mieres realiza ya de por sí controles periódicos de velocidad en las calles del concejo, en este caso juegan también un papel importante los vecinos de la zona. Las fuentes municipales señalaron que estos controles preventivos de radar en Oñón "responden a la solicitud que la asociación de vecinos realizó en su día alertando de las altas velocidades que observaban en la zona". Especialmente, el colectivo ponía el foco en las proximidades del paso de peatones que conecta los barrios Arroxo y El Batán, y que es muy utilizado, especialmente por mayores y niños.

No es esta la única zona de Mieres en la que se han detectado en los últimos tiempos problemas con vehículos que exceden los límites de velocidad y se saltan las normas. La entrada Sur de Mieres, por la calle Bazuelo es otro de esos "puntos negros" en los que los coches dan ya por hecho que el casco urbano se ha terminado y circulan a velocidades notablemente más elevadas que la permitida, algo que también ha llevado a quejarse a los vecinos de la zona.

Igualmente, el barrio de Vega de Arriba también se puso firme ante las "carreras ilegales" denunciadas en varias ocasiones por la comunidad vecinal del entorno.