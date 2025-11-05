La Confederación Hidrográfica acomete obras de mejora en el río Turón y el arroyo Felguerosa, en Mieres
Los trabajos actuales se desarrollan en dos tramos que suman 480 metros
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha puesto en marcha los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Turón y el arroyo Felguerosa, en las proximidades de Entrerríos.
"Estas actuaciones se enmarcan en el convenio firmado con el Ayuntamiento de Mieres para la ejecución de labores de conservación y mantenimiento de cauces en el municipio, que contempla una inversión total de 800.000 euros a desarrollar en cuatro años. Desde el inicio de las actuaciones, el 21 de noviembre de 2022, se han invertido 597. 381 euros", indicaron responsables de la Confederación.
Tramos
Los trabajos actuales se desarrollan en dos tramos que suman 480 metros y cuentan con un presupuesto inicial de 18.000 euros. Las tareas principales incluyen la retirada de árboles caídos o con riesgo de caída, así como de "restos vegetales y materiales antrópicos que puedan provocar obstrucciones, con el fin de preservar la capacidad de desagüe del cauce". Estas labores complementan las realizadas en 2022 en el entorno rural de los cauces del municipio de Mieres, antes de la firma del convenio, cuando se destinaron 13. 475 euros.
