El CSIF carga contra la política de Personal del Ayuntamiento de Mieres, gobernado por IU: "Sacan plazas para los suyos"

Con dureza. Así se expresaron este martes los portavoces del sindicato CSIF contra la política de Personal en el Ayuntamiento de Mieres. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios reprochó al gobierno local de IU "la política de personal de plazas públicas para los suyos y privatizaciones para la clase trabajadora".

La central puso en contexto sus críticas. "El gobierno de Izquierda Unida se vio obligado por sentencia y en aplicación de la Ley de Estabilización a convocar procesos de oferta pública de empleo, que terminaron el 31 de diciembre de 2024 para el personal municipal que trabajó durante años 'en abuso de temporalidad', como interinos, algunos durante más de 30 años", explicaron, para agregar que "de dichos procedimientos se crearían bolsas de empleo para sustituir a los empleados públicos bien por excedencias, jubilaciones, bajas médicas y otras causas".

Y aquí llegan los reproches. Según señalan desde el CSIF "el Ayuntamiento de Mieres, lejos de activar dichas listas y llamar a quienes se presentaron a la oferta pública de empleo cumpliendo los requisitos legales para el acceso a la plaza, viene solicitando personal de otros Ayuntamientos como el de Oviedo o Lena, donde los requisitos de los aspirantes no coinciden con los requeridos en las convocatorias publicadas por el de Mieres".

Para la central "esto supone un agravio a los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de una discriminación a quienes fueron excluidos de dichos procesos, precisamente por no reunir esa titulación específica. Lo cual es gravísimo".

Plazas

Además, los portavoces sindicales se mostraron muy críticos con otras actuaciones del gobierno local. "Las privatizaciones avanzan a pasos agigantados, a pesar de lo cual sacan a oferta pública una plaza para oficial jardinero cuando no existe el servicio", indican, algo que a su juicio "llama la atención". También se quejan de que "están sacando promociones internas, que finalmente son cubiertas por personas allegadas del equipo de Gobierno local". "Pura casualidad", ironizan.

Precisamente el pasado fin de semana, el concejal de Personal y portavoz del Gobierno local de Mieres, Francisco García, se refería a las privatizaciones en una entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA: "Lo hicimos por necesidad, no por convicción". "El Estado limita la contratación de personal y nos exige ofrecer más servicios con menos recursos. Tenemos más de 200.000 metros cuadrados de zonas verdes y solo tres operarios. La externalización fue una medida responsable y el resultado ha sido positivo. Pero necesitamos una financiación justa: no se pueden multiplicar los panes y los peces", aseguraba el edil.

Además, también habló sobre la estabilización: "En los últimos años hemos convocado 61 plazas públicas, el máximo que permite la ley. Nuestra plantilla actual es de 334 personas: 113 funcionarios y 221 personal laboral. En el último año, hemos estabilizado 158 puestos, es decir, uno de cada dos. Nueve de cada diez de esas plazas corresponden a personal laboral".