Langreo pierde una subvención regional de apoyo a víctimas de violencia de género al presentar la solicitud fuera de plazo
El PSOE pide responsabilidades y asegura que lo ocurrido "es una muestra preocupante de falta de diligencia" en la gestión municipal
El Ayuntamiento de Langreo ha perdido una subvención autonómica de ayudas a víctimas de violencia de género al presentarse la solicitud fuera de plazo. Así lo denunció el PSOE local, que exigió depurar responsabilidades por lo ocurrido.
Los socialistas anunciaron que apoyarán "la modificación de crédito que el equipo de gobierno de Izquierda Unida llevará a comisión este viernes, con el fin de reponer los fondos perdidos tras quedar fuera de la convocatoria autonómica de ayudas destinada a la atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género".
El PSOE indicó que su voto favorable "responde exclusivamente a la necesidad de garantizar que las mujeres y familias afectadas no se queden sin la ayuda que les corresponde". "Apoyaremos esta medida por responsabilidad y por compromiso con las mujeres víctimas de violencia machista y sus familias. Pero no podemos ni debemos olvidar que se llega a esta situación por un error político muy grave, del que desde el equipo de gobierno local debe rendir cuentas".
El PSOE de Langreo, liderado por Bernardino Niño, argumentó que la subvención es la relativa a "Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia vicaria en supuestos de homicidio o asesinato y a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género", convocadas por el Principado y canalizadas en colaboración con los ayuntamientos asturianos.
Langreo ha quedado fuera de la convocatoria al presentar la solicitud fuera de plazo, "siendo el único municipio asturiano que lo ha hecho desde que existen estas ayudas". Para el PSOE, este hecho demuestra una "preocupante falta de diligencia y control por parte del gobierno local". "No hablamos de un simple descuido: es una muestra preocupante de falta de diligencia en la gestión pública", añadieron los responsables de la agrupación socialista.
Responsabilidades
El PSOE exige "explicaciones públicas, la depuración de responsabilidades políticas y la adopción inmediata de medidas correctoras que garanticen la ayuda a esas mujeres y que una situación así no vuelva a repetirse". Y subrayó que su apoyo a la modificación "no significa cerrar el caso ni eximir de responsabilidades". "Lo importante ahora es que las mujeres reciban la ayuda, pero lo segundo, y también esencial, es que esto no vuelva a suceder. Queremos garantías de que se revisarán los procedimientos y de que se adoptarán medidas oportunas”, indicó Niño.
Los socialistas también remarcaron "su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista y con una gestión pública eficaz, transparente y responsable. La defensa de los derechos de las mujeres no puede quedarse en discursos. Debe traducirse en hechos, en compromiso y en gestión eficaz".
