La pérdida de una ayuda regional (presentada fuera de plazo) a quince víctimas de violencia de género en Langreo: el Ayuntamiento aportará fondos propios para reponer la subvención

El Ayuntamiento de Langreo aportará fondos propios para abonar la ayuda a quince mujeres víctimas de violencia de género. Cada una de esas quince beneficiarias debía recibir una aportación de 6.000 euros por parte del Principado (90.000 euros en total), pero la subvención se perdió al presentar el Consistorio las solicitudes fuera de plazo, como consecuencia de un "error administrativo de carácter técnico" por parte de los trabajadores municipales, señaló el gobierno local (IU), que ha abierto un expediente. La solución ha sido una modificación de crédito para que la Administración local asuma este año el pago de la ayuda con recursos propios.

El PSOE había adelantado en la mañana de este miércoles que "apoyaremos esta medida (la modificación presupuestaria) por responsabilidad y por compromiso con las mujeres víctimas de violencia machista y sus familias. Pero no podemos ni debemos olvidar que se llega a esta situación por un error político muy grave, del que desde el equipo de gobierno local debe rendir cuentas".

La respuesta del gobierno local de IU llegó apenas unas horas después. "Consideramos un acto de mala fe trasladar a la opinión pública un relato falso y tergiversado que pone en el foco a las víctimas de violencia de género y a los trabajadores del Consistorio. Todo ello cuando el Partido Socialista sabe, desde hace semanas, que el equipo de gobierno ordenó la apertura de un expediente instructor para delimitar las responsabilidades y clarificar los hechos que provocaron que una parte de las personas con derecho a la solicitud (quince personas) no pudiesen acceder a estas subvenciones regionales".

El equipo de gobierno aclaró que el Ayuntamiento "no ha perdido ninguna subvención, se trata de ayudas individuales a mujeres víctimas de violencia de género que anualmente convoca el Principado de Asturias. Las solicitudes son individuales por cada mujer víctima de violencia, no se trata de una solicitud presentada por el Consistorio".

Añadieron las mismas fuentes que, desde el primer momento, el equipo de gobierno "ha trabajado para garantizar que ninguna de las mujeres afectadas quede desatendida. La situación se debe a un error administrativo de carácter técnico, por el cual las solicitudes de estas víctimas se registraron fuera de plazo. Este hecho no fue advertido hasta que la incidencia se materializó. En ningún caso responde a una decisión política ni a una falta de voluntad por parte del Ayuntamiento de apoyar a las víctimas".

Los responsables municipales señalaron que se han explorado "todas las vías legales y administrativas para resarcir y subsanar el perjuicio que pudiera haberse ocasionado". Entre estas medidas se encuentra la modificación presupuestaria para proceder al pago de la ayuda a las mujeres afectadas, una modificación de crédito que "contempla muchas otras actuaciones en el concejo, como la mejora de equipamientos deportivos, la plaza de abastos de La Felguera o la compra de maquinaria para el parque móvil del Ayuntamiento. Pese a la cuantía de las inversiones, el Partido Socialista ha decidido destacar el suplemento en la partida destina a ejecutar el pago de las ayudas, tratando de instrumentalizar la violencia machista con intereses partidistas".

Expediente

Indicaron, además, que se ordenó la apertura de un expediente interno en el departamento de Personal, nada más saber lo ocurrido, para "esclarecer lo sucedido y establecer protocolos que eviten que esta situación pueda repetirse en el futuro. Consideramos imprescindible actuar con rigor, responsabilidad y transparencia. Por este motivo, una vez que haya finalizado el proceso instructor, se darán todas las explicaciones necesarias. De hacerlo antes, como ha hecho el PSOE de Langreo, se estaría llevando a cabo una grave imprudencia ética y política que podría ser perjudicial para el expediente abierto".

"Conviene destacar", remarcó el gobierno local, "que esta situación fue comunicada inmediatamente a los portavoces de los grupos municipales, solicitando prudencia y discreción debido a que estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género, cuya protección y privacidad deben situarse por encima del debate político. Lamentamos profundamente que el Partido Socialista haya decidido ignorar esta petición, empleando un asunto tan sensible como instrumento de confrontación partidista. El equipo de gobierno ha hecho lo que mejor sabe hacer: trabajar con seriedad, discreción y buscando soluciones".

Por último, los responsables del gobierno local aseguraron que "resulta preocupante que se intente obtener rédito político de un error técnico cometido en la administración municipal, máxime cuando el equipo de gobierno ha actuado desde el primer minuto buscando soluciones. La protección de las víctimas de violencia machista no puede ni debe ser objeto de utilización".