El PP reclama en el Senado que el primer AVE Asturias-Madrid del día pare en las Cuencas: "Podría beneficiar a 200.000 asturianos"

El grupo del PP en el Senado, en el que se integra el mierense José Manuel Rodríguez, "Lito", ha presentado una moción en la Cámara Alta en la que solicitan que el primer tren de alta velocidad que sale de Asturias con destino Madrid tenga una parada en las Cuencas, en Mieres o Pola de Lena. La moción, presentada en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado reclama "que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, establezca una parada en las Cuencas mineras para el primer tren de alta velocidad dirección a Madrid que sale a las 6.00 horas de Gijón".

Un servicio para 200.000 personas

Los populares argumentan que las Cuencas además de contar con una población de 150.000 habitantes, entre el valle del Caudal y el del Nalón, tienen buenas comunicaciones con el Oriente de Asturias lo que permitiría a los usuarios de esta zona llegar antes a Mieres o Pola de Lena que a Oviedo o Gijón. Así, afirman "las paradas de AVE en las Cuencas mineras podrían por lo tanto dar servicio a una población de unos 200.000 habitantes". A la hora de defender la moción también exponen que son zonas "especialmente castigadas con la reconversión industrial que supuso el fin de la minería del carbón".

Reconocen desde el PP que la alta velocidad ya tiene paradas en las Cuencas, como el último Alvia del día, pero entienden que "es preciso que incorporen la del primer AVE de la mañana, ya que, si sus vecinos deben desplazarse a Oviedo o Gijón a usarlo, de nada sirve la parada del último tren, si tienen que volver a Oviedo o Gijón a recoger sus vehículos".

El primer cuatrimestre del año se subieron al AVE en la estación de Mieres más de 5.000 personas. En 2023, sin el efecto de la alta velocidad, un total de 12.000 viajeros utilizaron la parada de Mieres para sus desplazamientos a Madrid. Son datos aportados por el Ayuntamiento para defender la misma reclamación que ahora hace el PP, más paradas de alta velocidad en las Cuencas.

Apoyo de la Junta General

Los ayuntamientos de Mieres y Lena lo han reclamado en todas las instancias y han logrado el respaldo del parlamento asturiano. Además del respaldo de la Junta General del Principado, los alcaldes de Mieres y Lena, Manuel Ángel Álvarez y Gema Álvarez, llegaron a viajar a Madrid (en tren) para presentar una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados exigiendo esa parada en las Cuencas, algo que consideran fundamental para el desarrollo de las comarcas mineras y que no supondría perjuicio alguno para el resto de viajeros.

Los dos municipios consideran que la parada en Lena y Mieres del primer tren del día con destino a Madrid y el último como destino a Asturias facilitaría a muchos usuarios poder ir y venir en el día a la capital. Se trata, explicaron, de "una cuestión estratégica para unos territorios que están trabajando en la captación de nuevas inversiones y actividad aprovechando todas las oportunidades a su alcance. En este sentido, mejorar la comunicación con Madrid es fundamental".