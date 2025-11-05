Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Silitia" lleva su "brioche pop" la sala Telva de La Felguera

El dúo vasco ha crecido a cuarteto y está de gira por toda España

"Silitia" en una imagen promocional / LNE

David Orihuela

Langreo

La banda vasca "Silitia" estará este viernes 7 de noviembre en la sala Telva de La Felguera (Calle Baldomero Alonso, 28) Las entradas tienen un precio de 10 euros en venta anticipada a través de la web de la sala y 12 euros en taquilla.

"Silitia" es un inclasificable dúo formado por Ibai Silicato (Lekeitio, 1997) y Xabier Barrutia (Bilbao, 1999), reconvertido recientemente en cuarteto con las incorporaciones de Dani Artetxe (Bilbao, 1999) y Adri Lorenzo (Bilbao, 1998), donde la música que ellos mismos definen como "brioche pop", la puesta en escena y la intención artística tienen un peso equilibrado. En su hoja de promoción explican que hacen canciones "punky-funky-elektro-euskal-roc"k, pero ante todo "Silitia" es "un proyecto poliédrico y en constante evolución que sorprende en cada uno de sus pasos".

