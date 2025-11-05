La urnas zanjan la "guerra" del centro de mayores de Mieres: los críticos se llevan cinco de seis representantes en la Junta de Participación

Tras meses de enfrentamientos, las urnas han puesto fin a la guerra abierta entre la Junta de Participación del centro de Mayores de Mieres con el nutrido grupo de usuarios críticos con la gestión que se estaba llevando a cabo. Este martes, las elecciones para renovar el citado organismo se han saldado con un resultado claro: de los seis representantes que se elegían, cinco de ellos han salido por parte del sector crítico, mientras que solo el actual presidente de la Junta ha sido elegido para estar en el organismo del centro, con 6.000 asociados.

"Estamos muy contentos porque ya era hora de empezar una nueva etapa alejada de las maniobras personales que se venían desarrollando en nuestro centro desde hace muchos años", señalaron portavoces de este grupo de socios, que fueron respaldados por la mayoría de los votantes. "Queremos que todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades, y que disfruten de las actividades por igual, no con las diferencias que había hasta ahora, en las que daba la impresión que había socios de primera y socios de segunda", agregaron.

En concreto, los cinco representantes elegidos por parte del sector crítico y las categorías en las que se presentaron son Jesús González Marcos (Envejecimiento saludable), Senén Díaz (Formativo-Ocupacional), María del Carmen González (Cultural-Tecnológico), Ricardo Arias (Intergeneracional y Colaboración) y José Antonio Fernández Santos (Ocio y Tiempo libre). Mientras, la candidatura liderada por el hasta ahora presidente de la Junta de Participación y responsable de la asociación "Ama Mieres" solo obtuvo apoyo para un candidato, el propio José Antonio Álvarez, que se había presentado en la candidatura de Ocio y Tiempo Libre.

Calendario

Tras la celebración de las elecciones este martes, ahora se abre un proceso para elegir los cargos de la nueva Junta de Participación. Deberán celebrar una reunión en los próximos días, en las que los seis miembros electos votarán a quien será su nuevo presidente, y por lo tanto representante de los socios del centro. "Todavía no nos hemos reunido para decidir quién va a ser el que asuma la responsabilidad", señalaron los vencedores de los comicios que, antes de la citada asamblea, mantendrán un encuentro para designar a su candidato.

"Ahora empiezan tiempos nuevos en el centro de mayores de Mieres, que es uno de los más valorados de Asturias, y en el que tenemos cerca de 6.000 personas asociadas", señalaron desde el colectivo. Su idea es trabajar junto a la directora del equipamiento y junto al Principado para seguir siendo un lugar de encuentro y ocio para las personas mayores de Mieres. "Siempre vamos a pensar en el bien de los usuarios, que fue el motivo por el que nos presentamos", finalizaron.