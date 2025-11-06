La alianza de la izquierda para pactar acuerdos de gobierno en Langreo se tambalea: militantes de IU piden romper con el PSOE por la polémica de la subvención regional perdida
Ambas formaciones acordaron en enero ser "socios prioritarios" en las negociaciones
Marejada política en la izquierda de Langreo por la pérdida de la ayuda regional a quince víctimas de violencia de género, al presentarse fuera de plazo. Parte de la militancia de IU ha expresado su profundo malestar hacia el PSOE, al considerar una «deslealtad» que hiciera público el caso por «un interés político». Estos militantes, algunos de ellos con gran peso dentro de la organización, han llegado a pedir internamente que se rompa la alianza por la que, desde el mes de enero, IU tiene al PSOE como socio preferente a la hora de llegar a acuerdos de gobierno.
En ese mes de enero, ambas formaciones pactaron el presupuesto municipal. Una hora antes del Pleno, el alcalde de Langreo, Roberto García, y el portavoz del PSOE, Javier Castro, comparecieron juntos para escenificar un acuerdo que iba más allá de la aprobación de las cuentas. García destacó entonces que a partir de ese momento, IU y el PSOE pasaban a ser «socios prioritarios». En base a ello, el gobierno local solo negociaría con los socialistas cuestiones como el destino del remanente (ahorro presupuestario).
Malestar
Esa alianza ha quedado ahora tocada, según el sentir de parte de la militancia de IU. Un malestar con los socialistas qeu también expresó el gobierno local: "Consideramos un acto de mala fe trasladar a la opinión pública un relato falso y tergiversado que pone en el foco a las víctimas de violencia de género y a los trabajadores del Consistorio. Todo ello cuando el Partido Socialista sabe, desde hace semanas, que el equipo de gobierno ordenó la apertura de un expediente instructor para delimitar las responsabilidades y clarificar los hechos que provocaron que una parte de las personas con derecho a la solicitud (quince personas) no pudiesen acceder a estas subvenciones regionales", señalaron
