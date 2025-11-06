"Bob Pop" abre el festival Fiasco en Mieres: "Los fachas nos quieren quitar la esperanza y la ilusión, que pensemos que todo está perdido"

Roberto Enríquez (Madrid, 1971), conocido como "Bob Pop" ya empieza a ser una cara familiar en Mieres. Y es que este artista multidisciplinar, desde escritor a crítico de televisión o moda, ha vuelto a la villa mierense para presentar su obra "Hablar no sirve. De nada". Lo hizo dentro de la jornada inaugural del Festival FIASCO. "Aquí me siento casi como en casa, me encanta venir", señala Enríquez minutos antes de subirse al escenario en una conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

Tanto Roberto Enríquez, la persona, como "Bob Pop", el personaje, tienen un aura especial. "Hablar no sirve de nada" había sido concebido para ser un monólogo. Pero finalmente nació como un diálogo entre Bob Pop y su asistente. "Al escribirlo, me di cuenta de que yo soy una persona dependiente, con lo cual ni siquiera en escena puedo estar solo", explica Pop. Así, desde su silla de ruedas, como persona dependiente, reflexiona en su obra sobre muchos ámbitos de la vida: "desde la relación con su asistente, el cuerpo, el humor, la capacidad de ser alguien con aristas morales, el amor o el sexo".

La obra de Bob Pop ha sido la atracción principal de la primera jornada del festival FIASCO, un evento al que el intérprete tenía ganas de venir. "En Mieres me siento como en casa, y la verdad es que en esta ocasión especial, porque es dentro de un festival que tiene como objetivo la participación de todo el mundo, algo que creo que es fundamental", señala Enríquez. De hecho, en esta edición, que FIASCO está ligado a la inclusión, Bob Pop señala que también sirve para demostrar "que las personas con discapacidad no solo somos espectadores, sino que también somos intérpretes".

Encuentro

Precisamente sobre la inclusión de las personas con discapacidad o disfuncionalidad, Enríquez también hace una reflexión: "Muchas veces me pregunto hacia dónde va esa inclusión, porque y yo no quiero una inclusión hacia un lugar centralista o céntrico o dominante donde se ha demostrado que no se puede ser feliz". "A mí me interesan los márgenes y me interesa que ampliemos el lugar central para establecer unos márgenes donde sí podamos encontrarnos", agrega. Por ello, para el artista, "más que de inclusión, hablaría de encuentro".

"Hablar no sirve. De nada" está cargada también de humor negro y reflexiones a través de este mecanismo: "Me parece que es la mejor herramienta para colar las cosas importantes, creo que a través del humor podemos romper defensas en el público y que se dejen permear por reflexiones que a lo mejor de otro modo sonarían demasiado duras".

Censura

Esta no es la primera vez que "Bob Pop" está en Mieres. Ya lo hizo algo más de un año, en aquella ocasión dentro del programa "Caja de Resistencia", ideado para acoger a artistas censurados en otros lugares, generalmente de izquierdas, una orientación con la que el artista está identificado. Sobre el auge de la ultraderecha y la espiral hacia la que está avanzando el mundo, Pop tiene su propio análisis. "Es una espiral menos peligrosa de la que quieren que pensemos. Creo que esa espiral tiene que ver con que los fachas nos quieren quitar la esperanza y nos quieren quitar la ilusión y que pensemos que todo está perdido", dice. Sin embargo, "somos más que ellos y somos mejores, con lo cual mientras no nos rindamos y pensemos que no todo está perdido, no hemos perdido".

Respecto a la censura a los artistas, el dramaturgo lo tiene claro: "Hemos vivido épocas oscuras y aguardan épocas más oscuras, pero son simplemente porque se han dado cuenta de que las cosas están cambiando y hay una reacción que de momento nos intenta hacer daño, pero creo que somos más fuertes".

Futuro

De mente inquieta, Bob Pop no puede estar parado. Así que para el futuro, ya tiene varios proyectos sobre la mesa. "Además de girar con esta obra, luego tengo gira con otra pieza teatral que incluye danza y poesía, que se llama 'De cuerpo presente', luego tengo un proyecto audiovisual que me apetece mucho ahora, una novela que estoy escribiendo, estar en la radio o en la tele cuando me llaman... un poco de todo", dice. Porque aún en su silla de ruedas, ni el artista ni la persona se detienen. Y Mieres fue testigo de ello.