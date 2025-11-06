Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
El Ayuntamiento convoca un plan de empleo con 27 puestos y otros 10 para contratos en prácticas
El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Empleo que dirige Miguel Martín, informa de que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado las convocatorias y bases reguladoras para la selección de personas a contratar por el Consistorio dentro de los programas del Plan de Empleo y contratos formativos para adquirir la práctica profesional. Serán, en total, 37 puestos los que buscan candidato.
Las fuentes explicaron que, en concreto, se convocan 27 plazas de Plan de Empleo y 10 de contratos formativos para la práctica profesional. Ahora, las personas interesadas tienen hasta el 17 de noviembre para la presentación de solicitudes. Toda la información (requisitos, objeto de las convocatorias, instancia a presentar…) se puede consultar tanto en el BOPA de ayer como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Tablón de empleo y apartado empleo de la web municipal (www.mieres.es).
Las plazas
El Plan de Empleo, enmarcado en los Itinerarios Integrados de Activación en el ámbito local y cofinanciado por el Programa Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, se centrará en el proyecto "Acondicionamiento y mantenimiento de equipamientos", unos trabajos que presentan autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal del Ayuntamiento. Desde el gobierno local detallaron las plazas que se solicitan, algunas reservadas para mayores de 45 años.
Así, la oferta contempla un Ingeniero Técnico, un encargado/capataz, tres oficiales albañiles (2 mayores de 45 años), dos oficiales carpinteros (uno mayor de 45), un oficial pintor (mayor de 45), y 19 peones (10 para mayores de 45 años y 9 para personas beneficiarias del Salario Social Básico o Ingreso Mínimo Vital).
En lo referente a la convocatoria de los contratos formativos para adquirir la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, cofinanciada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo Plus, las plazas previstas son un ingeniero, un informador turístico, un soldador, cuatro administrativos y tres auxiliares administrativos.
Todos los trabajadores tendrán asegurada su contratación durante un año a jornada completa. Durante las próximas semanas, una vez recibidas las solicitudes, se publicarán las listas de admitidos y se avanzará en el proceso de selección.
