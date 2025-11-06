Cuenta atrás para iniciar la temporada de esquí en Asturias: el Principado anuncia la fecha para abrir la estaciones de Pajares y Fuentes de Invierno

Ya hay fecha concreta para abrir la campaña de esquí en Asturias. Así lo adelantó la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, que ayer visitó Langreo para participar en la inauguración de las I Jornada de Cultura Minera. La responsable regional señaló, tal y como había adelantado este periódico el pasado mes de octubre, que la fecha elegida es la última semana de noviembre. Gutiérrez fue más allá y detalló el día exacto: el 27 de próximo mes.

La Consejera indicó que ya "se está trabajando en las dos estaciones (Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno) como corresponde en este momento, culminando todos los mantenimientos y preparándolas de cara a la apertura". Aclaró Gutiérrez que "es cierto que todavía no está publicada la fecha de comienzo de la temporada porque se hace dentro del decreto de precios públicos, y ese decreto todavía no se publicó. Pero sí que ya estuvo en información pública y la fecha que se proponía era la del día 27. Pero es verdad que todavía no es oficial porque no se ha publicado ese decreto".

La pasada semana, durante una comparecencia en la Junta del Principado, la Consejera ya aseguró que la temporada de esquí se desarrollará con normalidad y que la segunda fase de modernización del equipamiento no corre peligro de perder sus fondos, como teme la Mesa de la Nieve, integrada por los clubes de esquí, la asociación de vecinos del Brañillín y la Asociación de Turismo de la Montaña Central.

En respuesta a una pregunta de Vox, Gutiérrez expuso que se resolvería de inmediato el contrato de Responsabilidad Técnica, que caducaba este 8 de noviembre y cuya licitación había quedado desierta inicialmente. Señaló entonces Gutiérrez que "se ha encontrado una empresa interesada en asumir la tarea y el contrato se firmará a través de un negociado sin publicidad con carácter urgente”, explicó la Consejera, quien subrayó que “es frecuente que las licitaciones públicas queden inicialmente vacantes”.

Se trata de un servicio imprescindible para el funcionamiento de la estación, por lo que en Pajares se había creado mucha incertidumbre ante el riesgo de que la campaña de nieve estuviera en peligro.

Reforzar la seguridad

Vanessa Gutiérrez también anunció en la misma sesión la incorporación de un director técnico a la estación, que asumirá la gestión del mantenimiento para mejorar la seguridad y el cumplimiento de normativas. “Se trata de un refuerzo fundamental para la plantilla, con la incorporación de un técnico con capacitación de ingeniero”, señaló.

Quedan por conocer los precios para la presente temporada. El pasado año, el abono anual de adulto (el pase más caro) tuvo un precio de 298 euros y era válido tanto para Pajares como para Fuentes de Invierno. Si se sacaba en las fechas establecidas como prepago (antes del 22 de noviembre), el abono era 30 euros más barato. Todo ello unido a los diferentes pases de varios días y precios especiales para diferentes edades y colectivos, que también ofrecen descuentos respecto a los forfaits diarios.