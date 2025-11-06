La cultura minera quiere ser bien de interés cultural: la propuesta estará lista para tramitarse a mediados del año que viene

La Cátedra de Cultura Minera se presentó este jueves en sociedad en la Casa de la Buelga, en Ciaño. Lo hizo a través de las I Jornadas de Cultura Minera, que prosiguen este viernes y que reúnen a investigadores y expertos en diferentes campos (empresa, arte, historia, patrimonio, sociología o literatura) ligados de una u otra manera al carbón. En la inauguración de las jornadas, Jorge Muñiz, el director de la Cátedra de Cultura Minera (impulsada por el Principado y la Universidad de Oviedo) señaló que la propuesta para que la cultura minera sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por parte del Principado estará lista a mediados del año que viene. También destacó el afán divulgador de la cátedra y su afán por reforzar el ya abundante "corpus de conocimientos" del oficio minero y todo lo que lo rodea.

Muñiz, responsable del departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, estuvo acompañado en la mesa inaugural de las jornadas por Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura; Pilar Garcí­a Cuetos, catedrática en Historia del Arte y vicerrectora de la Universidad de Oviedo; y Roberto García, alcalde de Langreo. "Nuestra intención es las jornadas que sean anuales y que nos permitan ir ampliando el corpus de conocimientos que tenemos, que son muchos y muy buenos. Hay muchas cosas publicadas, obras clásicas, pero también hay jóvenes investigadores que van a estar aquí representados y que están trabajando en ello."

Asistentes a las jornadas. / M. Á. G.

"Nuestra intención", prosiguió Muñiz, "es contribuir a ese esfuerzo investigador con estas jornadas y también premiar algún trabajo de investigación, de cara ya a cursos venideros, que trate temas relacionados con la cultura minera, que es muy amplia. Trasciende la historia, la historia del arte, la sociología, la arquitectura, en fin, casi prácticamente cualquier disciplina que se nos ocurra de las ciencias humanas y sociales puede estar representada ahí".

Sobre el expediente para la tramitación de la declaración de la cultura minera como BIC inmaterial, aseguró que "estamos en ello; hay que tener en cuenta que es un elemento incluso complejo de definir, difícil de asir. A lo largo de los próximos meses, espero que de cara a mediados del año que viene, pueda estar listo". Y añadió: "Luego otra cosa es la tramitación posterior que lleva, pero espero que en unos meses podamos tenerlo operativo. Y con respecto a proyectos, tenemos muchos, lo que pasa que hay que tener en cuenta que acabamos de echar a andar. Estamos muy ilusionados y también muy responsabilizados porque es una labor importante la que se nos ha encomendado".

Señaló Muñiz que hay "infinidad" de manifestaciones que pueden estar presentes en ese expediente, "desde las técnicas de trabajo, pasando por las creencias, las formas de ocio, los elementos identitarios, expresiones artísticas... Es algo que puede ser abordado, además, desde prácticamente todas las disciplinas de las ciencias humanas y sociales, con diferentes vertientes: la historia, la historia del arte, la sociología, la antropología. Y en nuestro consejo asesor, tenemos la suerte de haber recabado el apoyo y la presencia de personas con una amplia trayectoria en todos estos ámbitos que nos van a ayudar mucho a aquilatar todas estas cuestiones".

Y detalló su director que, entre los objetivos de la cátedra, estará "promover y divulgar el conocimiento de la cultura minera en Asturias sobre todo, aunque sin perder de vista como sucede en estas jornadas, la comparación con otros lugares de España y del mundo"

La consejera de Cultura señaló, por su parte, que "la preservación de la cultura minera es algo que ya desde comienzos de legislatura dijimos que era prioritario y el decidir poner en marcha esta cátedra en colaboración con la Universidad es fundamental para ello. No solo por ese expediente de bien de interés cultural, por el que hay una apuesta clarísima del Gobierno y consideramos además que es muy importante llevar a cabo, sino también con este tipo de jornales, que son también lo que va a dar contenido a ese bien de interés cultural. Que la cátedra se presente en sociedad con este programa es importante y que comience a andar, porque eso al final también va a acabar repercutiendo en ese bien de interés cultural".

Museo de la Minería

Aludió también Vanessa Gutiérrez al relevo al frente de la dirección del Museo de la Minería de El Entrego. "Estaba previsto en las bases un proceso de alegaciones una vez que se finalizara el proceso de selección. Se esperó a cumplir esos diez días para recibir todas las posibles alegaciones para que luego ya se pudieran estudiar, responder y luego proceder ya al nombramiento. Estamos precisamente en esa fase, en la de respuesta de las alegaciones para proceder al nombramiento de la persona propuesta (Cristina Cantero) tal como aprobó el patronato".

El alcalde de Langreo indicó que "para mí hoy es un gran día, inaugurar en la Casa de la Buelga estas jornadas de la cultura minera significa poner de relieve muchas cosas que he vivido a lo largo de los años. Significa mirar a los ojos a los hombres que bajaban a las profundidades de la tierra para ganarse la vida; significa mirar a los ojos a las mujeres que, sufriendo, se quedaban en casa; y significa las miradas a los ojos a los niños y niñas que, llorando, se abrazaban a sus madres sin saber mucho qué es lo que había pasado. A mí me tocó pasar por ello y me tocó verlo".

Roberto García añadió que "todos esos sentimientos, todas esas manifestaciones, todas esas creencias, todas esas normas, toda esa música, esa poesía... todo eso hay que ponerlo en valor. Y eso es la cultura minera".

Juan Carlos Aparicio. / M. Á. G.

La mina en la obra de Mariano Moré

Juan Carlos Aparicio Vega, profesor de la Universidad de Oviedo, fue uno de los conferenciantes que estrenaron las jornadas de cultura minera, con la charla "En torno a los campos de carbón de Mariano Moré", centrada en la obra del pintor asturiano. "El tema de la iconografía minera, las escenas mineras, son muy habituales en la pintura asturiana desde el periodo de entre siglos hasta la posguerra avanzada. Y, Mariano More, que es el pintor que yo investigo desde hace más de diez años, lo tiene como uno de sus asuntos principales. Él lo empieza a abordar en la segunda mitad de los años 20, que había ya mucha problemática social, y lo convierte en un asunto identitario que incluso lleva a la Exposición Internacional de Barcelona". Lo hizo a través de una obra, "Mineros asturianos" que "hoy está en el Museo de Bellas Artes y que presenta en aquella cita.

Su obra, señaló, se inspira en los pozos, la salida del trabajo, el descanso también en el tajo. A veces también denunciaba la explotación infantil a través de alguna de sus obras más icónicas, como "Niño de la Cuenca". A juicio de Aparicio, el plano artístico de la minería "quizás está un poco diluido, porque en los museos asturianos, aunque hay muchas obras con este asunto, no están tan expuestas. Quizás debería presentarse incluso como eje temático en las colecciones permanentes de los museos. A veces vemos un barco con gabarras de carbón en el Museo Jovellanos o un cuadro de cuatro mineros saliendo de la mina, pero no se contextualiza ni se explica debidamente. Podría desplegarse un poco".