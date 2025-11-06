El gobierno local de Mieres replica al CSIF: niega "enchufismo" en las contrataciones municipales y amenaza con emprender "acciones legales"

El gobierno local de Mieres se ha mostrado tajante tras las acusaciones vertidas por el sindicato CSIF sobre la política de personal y más en concreto sobre la creación de plazas "ad hoc" para personas afines a Izquierda Unida, que sustenta al ejecutivo municipal. Fuentes del Ayuntamiento negaron los "enchufismos" y advirtieron a la central con emprender acciones legales si se repiten esas "graves acusaciones".

"Mientras el Ayuntamiento avanza y mejora, el CSIF se instala en una deriva tan irresponsable como peligrosa: una estrategia de crispación que no tiene ni pies ni cabeza", apunta el equipo de gobierno, que lamenta que "solo busquen generar polémicas y ruido, parece que su objetivo es impedir las mejoras y los avances en Mieres; es una lástima que opten por el inmovilismo cuando la ciudadanía quiere cambios y mejoras". "No deja de ser llamativo que CSIF y PP coincidan tanto últimamente en Mieres", agregaron las mismas fuentes.

Enfado

Los portavoces municipales mostraron el mayúsculo cabreo que han provocado las acusaciones de CSIF. "Como sindicato tiene todo el derecho del mundo a criticar la labor del gobierno, defender alternativas y propuestas. Y deben hacerlo con absoluta libertad e independencia, pero no se pueden lanzar acusaciones graves sin acudir al juzgado a presentar la correspondiente denuncia. No se puede lanzar la piedra y esconder la mano porque en el debate público no vale todo", indicaron.

En la misma línea, las mismas fuentes aseguraron que "no se pueden lanzar acusaciones veladas sobre hechos graves o que cuestionan la decencia de este gobierno solo para conseguir un titular". Y lanzaron una advertencia: "Si se vuelven a repetir este tipo de acusaciones se estudiarán acciones legales porque la calumnia y la injuria son delitos tipificados en el Código Penal".

Desde el gobierno local finalizaron su respuesta dejando claro que "en Mieres ni hay enchufes ni favoritismo, hay pleno respeto a la legislación vigente, todos los procedimientos se hacen conforme a los informes técnicos y con los debidos controles de legalidad por parte de funcionarios públicos". "Además, todas las ofertas públicas de empleo pasan por la mesa general de negociación en la que está el CSIF”, dijeron, para agregar que "si este sindicato considera que se cometen ilegalidades, debe acudir al juzgado y presentar las correspondientes denuncias. No se pueden lanzar acusaciones graves y no actuar en consecuencia".

Rigor

Por último, desde el gobierno local se deja claro que "las declaraciones del CSIF demuestran un desconocimiento preocupante de la legalidad vigente y los procedimientos de selección de personal: confunden churras con merinas. Deberían actuar con más rigor y solvencia porque para hacer sindicalismo no vale todo".

"En el Ayuntamiento de Mieres hemos convocado 61 plazas de empleo público, el máximo permitido por la ley, y tenemos 21 plazas en distintos procesos de empleo en marcha, además de estabilizar 158 plazas, según lo previsto por la ley. Hemos reforzado la presencia de las brigadas municipales en los principales núcleos del concejo y estamos modernizando la administración para ser más ágil y accesible. Esa es la realidad", zanjaron.