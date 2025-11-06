Impulso al medio rural: el Principado invertirá 7 millones en dos años en el programa Leader de la Montaña Central

Buenas noticias para la Montaña Central. El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, anunciaba este jueves, en una visita al concejo de Morcín, que su departamento movilizará 6.954.100 euros de fondos Leader hasta 2027 para el desarrollo económico de la comarca. Este grupo de acción local de la Montaña Central está formado por los concejos de Morcín, Ribera de Arriba y Riosa, además de las zonas rurales de Aller, Lena y Mieres.

Marcos visitó tres proyectos financiados a través de esta línea europea: un centro tecnológico de emprendimiento e innovación, un obrador de confitería y heladería, y una explotación agrícola dedicada al cultivo de fresas. Durante su presencia en Morcín, el consejero ha valorado el trabajo realizado por el grupo, que durante sus 25 años de trayectoria ha gestionado 464 proyectos que han recibido 30,7 millones en ayudas. Estos fondos han generado una inversión global de 50 millones. Además, las iniciativas financiadas han creado 522 empleos y han ayudado a mantener otros 323.

Cifras

El Consejero también ha destacado que el grupo operativo de la zona ha gestionado por ahora 49 tiques rurales y está pendiente de resolver otros 17 expedientes de la última convocatoria de estas ayudas y del tique del asalariado. La mayoría de solicitantes son mujeres (52,9%).

Foto de familia tras la visita a uno de los proyectos del Leader. / LNE

"El grupo de acción local de la Montaña Central destaca por su capacidad para vertebrar una comarca periurbana de alto potencial agroindustrial, especialmente en ámbitos como la chacinería, la panadería, la repostería o la elaboración de harinas. También cuenta con un potente tejido asociativo y un sector turístico de calidad", señaló Marcos.

Además, el Consejero mantuvo un encuentro con los alcaldes de los concejos del grupo. Destacó que el Principado destina el 25% de los fondos Feader al desarrollo rural, una cifra que triplica la media nacional (8%) y multiplica por cinco el umbral recomendado por la Unión Europea (5%). Estas cifras, ha apuntado Marcos, reflejan "que Asturias es una comunidad de referencia en la gestión de estos recursos". También ha recordado que varias autonomías se han interesado por replicar en sus territorios el modelo del tique rural.

Política Agraria Común (PAC)

Por otro lado, el consejero ha alertado sobre la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) de cara al próximo marco financiero. Esta medida afectaría directamente al segundo pilar de la PAC, el que financia el desarrollo rural. El Gobierno de Asturias ya ha trasladado su preocupación al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y pretende sumar fuerzas para revertir esta iniciativa.