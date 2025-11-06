Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornadas en Langreo contra el genocidio en Gaza

Habrá música, teatro y poesía

Cartel de las jornadas de Podemos Llangréu en denuncia del genocidio en Gaza

Cartel de las jornadas de Podemos Llangréu en denuncia del genocidio en Gaza / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

Podemos Llangréu organiza el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre en La Felguera unas jornadas contra el genocidio en Gaza. Habrá música, teatro, poesía, intervenciones y tiempo para compartir con compañeras refugiadas palestinas. El viernes, a las 18.00 horas, habrá una ofrenda al olivo que está plantado en el Parque Nuevo de La Felguera. El sábado habrá una concentración en denuncia del genocidio a las 12.30 horas en el parque Dolores F. Duro, el Parque Viejo de La Felguera. Desde las 13.00 hasta las 20.00 horas se desarrollarán numerosas actividades.

TEMAS

