Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al "ladrón exprés" que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana

Ni la alarma, ni las cámaras de seguridad, ni encontrarse en una de las calles más céntricas del casco urbano de Mieres. Nada ha amedrentado al ladrón que en apenas una semana ha entrado dos veces en una cafetería de la calle Manuel Llaneza de Mieres. Con nocturnidad y alevosía, el delincuente ha generado un importante perjuicio al hostelero: entre el dinero sustraído y los daños generados suman en torno a 10.000 euros.

El primero de los robos se produjo a mediados de la semana pasada. El ladrón entró en el bar cerca de las cuatro de la madrugada rompiendo la puerta de cristal y, en menos de un minuto, se llevó todo el cambio además de un costoso equipo de caja registradora. Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, el delincuente ya había escapado. Entre los daños de la puerta, el dinero y la caja, el hostelero calcula que el daño superó los 6.000 euros.

Con el mismo "modus operandi", el caco volvió esta misma semana al establecimiento. De nuevo rompió la puerta, que tiene un coste superior a los 1.500 euros, y en esta ocasión solo se llevó el dinero que tenían en las cajas registradoras. Eran en torno a las 3.30 horas de la madrugada. También tardó menos de un minuto en perpetrar el robo, tal y como se puede ver en las cámaras de seguridad del local, un emblemático establecimiento del centro de Mieres, cuyos responsables están preocupados ante esta reiteración en los robos.

Según detallaron a LA NUEVA ESPAÑA, los hosteleros sospechan que es el mismo individuo el que perpetró los dos delitos. "Utiliza unos guantes amarillos y una sudadera con capucha, por las imágenes de las cámaras parece la misma persona", apuntan. Agentes de la Unidad Científica de la Policía Nacional estuvieron en el establecimiento en ambas ocasiones recogiendo pruebas para tratar de dar con el ladrón.

Seguridad

Los responsables de este bar no saben ya qué hacer, pero tienen claro por dónde pasa la solución. "Más allá de que tengamos más presencia policial por las noches, creemos que es necesaria la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad para aclarar este tipo de robos", apuntan.

Estos hechos son bastante similares a los que ocurrieron en el pasado mes de marzo en la misma zona de Mieres, aunque en esta ocasión, en la calle La Vega. En aquel robo participaron dos delincuentes, que accedieron al local a mazazos. Tras romper el cristal semiblindado de la puerta de entrada, se llevaron 600 euros que el propietario tenía en monedas para los cambios. Fue, igual que en los delitos de estos días, de madrugada. Y también los ladrones emplearon apenas tres minutos en llevarse el botín.

Los agentes de la Policía Nacional de Mieres ya se encuentran investigando los hechos, y esperan dar pronto con el autor o autores de los robos.