Los Nabos hechos fiesta se saborean en Sotrondio

Sotrondio se prepara para vivir desde mañana una de sus celebraciones más emblemáticas: la Fiesta de Los Nabos, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias y organizada por la Sociedad de Festejos San Martín de Tours. Durante cinco días, la localidad del Valle del Nalón mezclará tradición, gastronomía y música en un programa que aúna actividades para todos.

Mañana, el Festival de Canción Asturiana y la entrega del Nabu d’Oro 2025 a la Peña Bolística Sotrondio servirán para inaugurar las celebraciones, a las que seguirá la primera gran verbena. El sábado llegará el esperado Concurso Gastronómico de Los Nabos, acompañado de pasacalles, sesión vermú, tardeo ochentero y actuaciones corales, además de una nueva verbena.

Carpa reservada para las fiestas / Cedida a LNE

Las celebraciones continuarán el domingo con la Banda de Acordeones de Villoria. Antes, Jorge Ferre amenizará la sesión vermú. El martes, día grande de San Martín, se celebrará la misa solemne y la tradicional puya’l ramu. También habrá teatro popular a cargo del grupo Carbayín.

El programa completo de las fiestas está disponible en las redes sociales de la Sociedad de Festejos San Martín de Tours.