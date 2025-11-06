Los Nabos hechos fiesta se saborean en Sotrondio
Las celebraciones empiezan mañana con la entrega del Nabu d’Oro y la primera verbena
A.A.
Sotrondio se prepara para vivir desde mañana una de sus celebraciones más emblemáticas: la Fiesta de Los Nabos, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias y organizada por la Sociedad de Festejos San Martín de Tours. Durante cinco días, la localidad del Valle del Nalón mezclará tradición, gastronomía y música en un programa que aúna actividades para todos.
Mañana, el Festival de Canción Asturiana y la entrega del Nabu d’Oro 2025 a la Peña Bolística Sotrondio servirán para inaugurar las celebraciones, a las que seguirá la primera gran verbena. El sábado llegará el esperado Concurso Gastronómico de Los Nabos, acompañado de pasacalles, sesión vermú, tardeo ochentero y actuaciones corales, además de una nueva verbena.
Las celebraciones continuarán el domingo con la Banda de Acordeones de Villoria. Antes, Jorge Ferre amenizará la sesión vermú. El martes, día grande de San Martín, se celebrará la misa solemne y la tradicional puya’l ramu. También habrá teatro popular a cargo del grupo Carbayín.
El programa completo de las fiestas está disponible en las redes sociales de la Sociedad de Festejos San Martín de Tours.
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- Tragedia en Mieres: muere uno de los implicados en la colisión del corredor del Aller, un conductor extremeño de 73 años
- Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
- Devastador vertido al Nalón en Sotrondio: mueren los peces 'en al menos cuatro kilómetros de río
- Un hallazgo de la Guerra Civil retrasa las obras en la estación de esquí de Pajares, que tendrá una dirección bicéfala y control de seguridad para poder iniciar la campaña
- Hablan los vecinos que viven en el 'epicentro' del hedor que sufre La Felguera desde hace año y medio: 'Es insoportable, no podemos ni abrir las ventanas