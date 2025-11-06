La oportunidad de vivir en el corazón Asturias, en tu propia casa frente a la montaña de 4 habitaciones por menos de 30.000 euros

Poder desconectar del bullicio del día a día y vivir en pleno corazón de Asturias es un lujo tanto para los propios habitantes de la región como para todos aquellos visitantes de fuera que quedan enamorados del Principado tras visitarlo.

Encontrarla casa perfecta no es una tarea sencilla, dado que hay que saber qué queremos, dónde lo queremos y, sobre todo, que su precio se ajuste a nuestro bolsillo. En el portal inmobiliario tucasa.com puedes hallar un auténtico chollo en un paraje único, una casa con 140 metros cuadrados, 4 habitaciones y una terraza que está, eso sí, a reformar.

"Descubre una joya escondida en el corazón de Asturias, en la pintoresca localidad de Fechaladrona, Laviana. Esta encantadora casa de piedra, con su auténtico encanto rústico, ofrece una oportunidad única para crear el hogar de tus sueños en un entorno natural incomparable. Imagina despertar cada mañana con vistas panorámicas de las majestuosas montañas asturianas, un paisaje que te dejará sin aliento.. . Esta propiedad, con sus robustas paredes de piedra, es un lienzo en blanco esperando tu toque personal. Con la instalación de grandes ventanales, podrás maximizar las impresionantes vistas y llenar cada rincón de luz natural. El interior, con su distribución abierta, ofrece infinitas posibilidades para diseñar un espacio que se adapte a tus necesidades y gustos.. . Fechaladrona es un remanso de paz y tranquilidad, un lugar donde el tiempo parece detenerse. Aquí, podrás disfrutar de la auténtica vida rural asturiana, rodeado de naturaleza exuberante y aire puro", dice el anuncio.

"A pesar de su ambiente tranquilo, la propiedad se encuentra a poca distancia de Pola de Laviana, donde encontrarás todos los servicios necesarios: tiendas, restaurantes, centros de salud y más.. . Esta casa de piedra es mucho más que una simple propiedad; es una oportunidad para conectar con la naturaleza, disfrutar de la tranquilidad y vivir la auténtica experiencia asturiana. No dejes pasar esta oportunidad única de adquirir un pedazo de paraíso en Fechaladrona, Laviana".

El anuncio de tucasa.com simula en su primera imagen cómo podría quedar ese nuevo hogar con una reforma minimalista, que se adapta al estilo de la montaña. La casa se encuentra en un alto al que se puede acceder con facilidad en coche.

Lo más llamativo es su precio, ya que este inmueble se puede conseguir por 29.987 euros, un auténtico chollo, para luego poder llevar a cabo la reforma del interior de la vivienda.