El alcalde de Langreo (IU) aboga por mantener la alianza con el PSOE pese a la tormenta política por las ayudas regionales perdidas: "Apostamos por el diálogo"

El alcalde de Langreo, Roberto García, abogó este jueves por mantener la alianza entre IU y PSOE pese a la polémica surgida entre las dos formaciones por la pérdida de las ayudas regionales a quince mujeres maltratadas, presentadas fuera de plazo. Pese a ese llamamiento a no quebrar el acuerdo, García censuró a los socialistas por hacer público el caso trasladando "un relato falso y tergiversado", una crítica a la que se sumaron los ediles no adscritos (anteriormente del PSOE) y Vox. El PP, por su parte, lamentó el "perjuicio causado" a las mujeres afectadas. Los fondos perdidos debido a "un error administrativo" se repondrán con recursos municipales.

Lo ocurrido se tradujo en una tormenta política. Parte de la militancia de IU, ante lo que entienden una "deslealtad" del PSOE, llegaron a pedir internamente que se rompa la alianza por la que, desde el mes de enero, IU tiene al PSOE como socio preferente a la hora de llegar a acuerdos de gobierno.

El alcalde no defiende esa ruptura. "Yo creo que sería un error. Equivocaciones y meteduras de pata las tenemos todos". No obstante, fue crítico y aseguró que "la comunicación de ayer fue realizada por una persona con menos luces que un tablón de obra. No se puede hacer una comunicación de tal tipo, tergiversando la verdad y poniendo el foco precisamente en las personas que sufren las consecuencias. No se pueden hacer las cosas así. Está muy mal hecho. Se debió quedar sin pelo el pobre cuando lo pensó al hacer la comunicación"

García argumentó que "a pesar de los errores, a pesar de las dificultades, a pesar de las zancadillas, nosotros desde el principio hemos mantenido una apuesta clara por el diálogo. Creemos que la izquierda tiene que trabajar unida y tiene que estar junta. Porque tenemos una oferta progresista que presentar, tenemos una visión de mundo conjunta y tenemos una manera de trabajar que nos distingue de los demás". Y añadió: "Los errores suceden en todas partes. No hay nadie que no tenga errores ni que cometa fallos. Pero lo que no podemos hacer es que esos errores tengan consecuencias que nos impidan alcanzar el futuro para el que trabajamos". Sobre las ayudas, el regidor indicó que "con las mujeres hemos hablado de una en una. Es un error perfectamente subsanable".

PP

El PP, por su parte, aseguró que "fuimos informados el 14 de octubre por parte del equipo de gobierno del perjuicio causado a varias mujeres víctimas de violencia machista como consecuencia de una mala praxis en la tramitación de unas ayudas concedidas y gestionadas en su totalidad por el Principado de Asturias. Y fuimos informados, a su vez, de la apertura de un expediente informativo en aras de depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de dicha investigación". El grupo popular añadió que "lamentamos profundamente el mal trago que están pasando estas víctimas y les pedimos un sincero perdón por la exposición pública, sin duda involuntaria, a la que se están viendo expuestas".

Ediles no adscritos

Los concejales no adscritos (anteriormente en el PSOE) expresaron su "más absoluto rechazo y profunda indignación ante la nota de prensa emitida por el PSOE de Langreo, en la que se utiliza con fines políticos un error administrativo relacionado con ayudas autonómicas destinadas a víctimas de violencia de género. Resulta inaceptable que una cuestión de tal gravedad y sensibilidad sea empleada como arma arrojadiza en el debate político. Existen límites éticos que no pueden ni deben traspasarse, y hacer política a costa del sufrimiento de las víctimas es uno de los más intolerables"

Vox

Por último, el grupo municipal de Vox denunció la actitud "vil y oportunista" del PSOE tras hacer púbico el error en la tramitación municipal de ayudas. Según su portavoz, Daniel Martínez, el PSOE "ha cruzado todas las líneas éticas al filtrar un asunto extremadamente sensible para atacar al gobierno local y manipular a la opinión pública". Vox indicó que "exigirá responsabilidades al gobierno municipal en su momento y con todos los datos sobre la mesa". "Nosotros no usamos el dolor de las personas para hacer política. Tenemos claro que la verdad y la dignidad deben estar por encima de cualquier interés partidista. En política, señores del PSOE, no todo vale", concluyó Daniel Martínez