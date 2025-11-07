Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por "un punto no autorizado"

Una persona ha fallecido esta mañana al ser arrollada por un tren en un paso no autorizado cerca de la estación de Renfe en Mieres. La circulación de trenes de la línea C-1 (Gijón-Puente Los Fierros) de Cercanías se suspendió temporalmente por el suceso.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), confirma que "está suspendida la circulación de los trenes de la línea C1 del núcleo de cercanías de Asturias por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso en Mieres-Puente".

Coches de la Policía Nacional en las inmediaciones de la estación tras el suceso. / Juanfran Santos

Los hechos se produjeron en torno a las 14.30 horas, cuando la persona fallecida era arrollada a la altura de un "paso no autorizado", en las inmediaciones de la estación de Mieres-Puente.