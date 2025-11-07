"Cada gota cuenta": el colegio rural de Lena, anfitrión en Asturias de un proyecto educativo nacional sobre el uso responsable de los recursos hídricos

El Colegio Rural Agrupado (CRA) de Lena inaugura, el próximo miércoles, como anfitrión en Asturias, la movilidad del proyecto nacional Cada Gota Cuenta, segundo más valorado a nivel nacional dentro de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a través del programa de Agrupaciones de Centros Educativos.

Será el miércoles, a partir de las 9:30 horas en la Casa de Cultura de Campomanes, donde los responsables del centro lenense ejercerán de "cicerones" para el resto de maestros, que durante tres días conocerán de primera mano tanto el trabajo como las bonanzas del municipio y del corazón de la Montaña Central.

Según explican desde el CRA de Lena, "este proyecto, que fue el segundo más puntuado a nivel nacional, reúne a los centros CEP Tagoror (Gran Canaria), CEIP Antonio Ulloa (Cartagena), CEIP Cervo (Lugo) y CEIP Pintor Sorolla (Comunidad Valenciana)", además del propio centro educativo local. El objetivo de "Cada gota cuenta" es el de "trabajar de manera conjunta dos ejes fundamentales: el uso responsable del agua y la inclusión educativa".

Trabajo y cultura

"Durante los tres días de estancia en Lena, las maestras y maestros visitantes conocerán las metodologías de trabajo, proyectos y experiencias educativas que desarrolla el CRA Lena, especialmente en el contexto rural", señalan los portavoces del centro lenense. Además, el programa para los profesores que acuden a Asturias incluye "visitas culturales y gastronómicas para dar a conocer el entorno, las costumbres y la identidad del concejo y de la comunidad autónoma".

El acto de inauguración contará con la presencia de la Consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, la Alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, y la inspectora de Educación, Elisa Fernández Rivas, junto al equipo docente anfitrión y los representantes de los centros participantes.

El proyecto Cada Gota Cuenta busca fomentar una conciencia medioambiental y social desde la escuela, reforzando el trabajo en red entre centros de distintas comunidades autónomas y promoviendo valores de sostenibilidad, cooperación y equidad.