IU de Langreo carga contra el PSOE por el uso "partidista" de la pérdida de las ayudas a mujeres maltratadas: "Es un acto de bajeza política y mala fe"

Izquierda Unida de Langreo (formación que sustenta al gobierno municipal) manifestó este viernes su "profundo malestar ante el comunicado emitido por el Partido Socialista con relación a las ayudas a víctimas de violencia de género". Estas ayudas regionales, que serán repuestas con fondos municipales, se perdieron al ser presentadas fuera de plazo. El gobierno local y el propio alcalde, Roberto García, ya censuraron al PSOE por hacer público el caso trasladando "un relato falso y tergiversado", una crítica a la que también se ha sumado IU.

La coalición adelantó que "esta organización va a pedir una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario para exigir explicaciones al Partido Socialista". Desde enero, IU tiene al PSOE como socio preferente a la hora de llegar a acuerdos de gobierno. Ese mes ambas formaciones pactaron el presupuesto municipal, como parte de la voluntad de llegar a otros acuerdos de gobierno.

IU de Langreo, cuyo coordinador es David Álvarez, hizo este viernes público un comunicado en el que critica duramente al PSOE: "Asistimos a un ejercicio consciente de oportunismo político más propio de fuerzas de la extrema derecha que de una organización progresista. Es innegable la dinámica que busca enfangar el debate público con medias verdades e historias tergiversadas, distorsionando la realidad para obtener beneficios a costa del sufrimiento ajeno, en este caso, el de las mujeres víctimas de violencia de género perceptoras de la ayuda. Podemos entender que el Partido Socialista necesite lavar su imagen abanderando el feminismo, pero es inadmisible hacerlo instrumentalizando a las víctimas y pretendiendo confundir a la ciudadanía".

"La comunicación a la opinión pública de la situación, investigada desde el minuto uno por el equipo de gobierno", prosigue el comunicado, "es un acto de bajeza política y mala fe que desgasta la confianza en la organización con la que hoy existe un pacto presupuestario. Se comunicó hace semanas lo sucedido a todos los grupos municipales y no adscritos del Ayuntamiento. El Partido Socialista no solo ha sido conocedor de esta situación desde el primer momento, sino que fue el primero en conocer la solución adoptada por el equipo de gobierno para resarcir a las víctimas".

Medidas

IU señaló también que "en la última reunión mantenida en el marco de la negociación del remanente, la concejal de Hacienda explicó la medida a tomar pidiendo discreción ante el expediente instructor abierto en el Ayuntamiento y por respeto a las mujeres afectadas. En lugar de optar por lo política y éticamente correcto, la discreción, el Partido Socialista elige el camino de instrumentalizar la violencia machista con intereses partidistas".

Los responsables de la coalición indicaron que en IU de Langreo "tenemos claro que no todo vale. Este comunicado ha sido un acto profundamente irresponsable que tristemente ha puesto en el foco del debate público las ayudas que las mujeres víctimas de violencia de género reciben. Quienes dicen defender a las víctimas de violencia machista, han decidido someter a la incertidumbre a todas aquellas que presentaron la solicitud en el Ayuntamiento".

"Por último", añadieron, "queremos destacar que este no es el momento de pedir responsabilidades, pues el expediente instructor aún no está finalizado. Salir ahora es intolerable porque solo demuestra el poco respeto por la institución y sus procedimientos de instrucción. Valorar este caso antes de un dictamen es tremendamente imprudente, políticamente oportunista y profundamente desleal a la corporación".