Mieres pide al Principado "celeridad y fechas concretas" para la apertura de les escuelines

Ante la situación de les escuelines de 0 a 3 años que la consejería pondrá en funcionamiento en Mieres y para las que aún no hay fecha de apertura, el gobierno local ha exigido al Principado plazos concretos y celeridad para la puesta en marcha de un servicio "fundamental para muchas familias".

"Es momento de acelerar y plantear un calendario real para no prolongar la incertidumbre de las familias ante esta situación", señaló la concejala de Educación, Belén Alonso, que recordó que el Ayuntamiento lleva tiempo poniendo sobre la mesa este tema.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, estos dos centros que se prevén en Mieres no abrirán antes del primer trimestre de 2026. Fuentes consultadas por este diario explicaron que la escuelina "El Escondelerite", que se ubicará en el colegio Llerón-Clarín, en la zona Sur de Mieres, sufrió problemas administrativos al quedar desierto el concurso para adjudicar los trabajos de remate del centro educativo. La segunda escuela, bautizada como "Cucurrrabucu" y que se ubicará en el colegio Teodoro Cuesta, ya se preveía para una segunda fase. En este caso, desde el gobierno regional explicaron que ya se ha abierto el proceso de contratación de la obra.

La edil de Educación apuntó que "en octubre tuvimos una reunión con la Consejera y trasladamos nuestra preocupación por la falta de concreción sobre la apertura de les escuelines". Según Alonso, "hablamos de un servicio importante a nivel educativo y de conciliación y no puede ser que en noviembre no haya información concreta sobre cuándo van a abrir estos centros". Además, lamentó que esta situación que esté provocando "un lógico malestar entre las familias que están pendientes de esta apertura".

Plazos

La situación actual es la siguiente. En la escuela "El escondelerite", el Principado había sacado a concurso las obras de remate del centro. Sin embargo, el proceso quedó desierto y "hubo que empezar de cero". Ahora, en una segunda licitación, ya hay una propuesta de adjudicación a una empresa de las tres que se presentaron. El presupuesto de los trabajos es de 47.311 euros y la oferta incluye un plazo de ejecución de 60 días. Las obras que faltan por realizar son la delimitación del patio de juego, la instalación de un pavimento elástico, la colocación de una puerta de cierre de la parcela y la construcción de una segunda salida del centro.

En el caso de la escuela "Cucurrabucu", en la zona Norte de Mieres, falta por construir el equipamiento, que aunque anunciado, estaba proyectado ya en una segunda fase de la implantación de les escuelines. Las fuentes del Principado explicaron que ya se ha procedido a iniciar la licitación de las obras. El expediente incluye un presupuesto de 154.996 euros y el plazo máximo de ejecución es de 75 días. En este caso, los pliegos también incluyen, además del desarrollo físico de la obra, otras cuestiones como la dirección técnica o la dirección de obra.