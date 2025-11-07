Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Nabos, fiesta gastronómica en Sotrondio

Diez bares y restaurantes sirven el tradicional pote desde hoy y hasta el 11 de noviembre

Fiestas de los nabos de Sotrondio

Fiestas de los nabos de Sotrondio / Juan Carlos Román

A.A.

Sotrondio celebra las Fiestas Gastronómicas de Los Nabos, declaradas de Interés Turístico por el Principado de Asturias, desde hoy y hasta el martes, día 11, festividad local de San Martín.

Las Fiestas de Los Nabos vienen acompañadas por el menú tradicional, compuesto por pote de nabos y ración de callos y casadielles, que se puede degustar en una decena de bares. Las manos expertas de las cocinas han hecho acopio de una media de 50 kilos de nabos por local para preparar con esmero un pote de nabos al que no le falta de nada: chorizo, morcilla, tocino y costilla de cerdo de primera calidad, cocinado a fuego lento, durante unas tres horas, para que el resultado final sea un plato sabroso como ninguno, protagonista en el calendario culinario de otoño de la hostelería.

Los restaurantes ofrecen el menú de este clásico de la cocina asturiana, original de la década de los 70 del siglo pasado, a un precio que oscila entre los 30 y los 35 euros por persona, pero también el plato individual de nabos, para lo que se recomienda en cualquier caso reserva previa de mesa. Las jornadas gozan de notable seguimiento y el cupo que soportan los restaurantes suele cerrarse pronto.

La celebración de las tradicionales jornadas de Los Nabos supone el inicio del mes gastronómico en San Martín del Rey Aurelio, que continuará con las fiestas de Les Cebolles Rellenes, en El Entrego, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, y finalizará con los Pimientos Rellenos, en Blimea, del 5 al 8 de diciembre. Todas ellas cuentan con una programación festiva paralela con variedad de actividades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
  2. El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
  3. Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
  4. Tragedia en Mieres: muere uno de los implicados en la colisión del corredor del Aller, un conductor extremeño de 73 años
  5. Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
  6. Devastador vertido al Nalón en Sotrondio: mueren los peces 'en al menos cuatro kilómetros de río
  7. Cazado' un motorista a más de 100 km/h (en un tramo limitado a 30) en una ciudad de Asturias: se le investiga por un delito contra la seguridad vial
  8. Hablan los vecinos que viven en el 'epicentro' del hedor que sufre La Felguera desde hace año y medio: 'Es insoportable, no podemos ni abrir las ventanas

Los Nabos, fiesta gastronómica en Sotrondio

Los Nabos, fiesta gastronómica en Sotrondio

"Bob Pop" abre el festival Fiasco en Mieres: "Los fachas nos quieren quitar la esperanza y la ilusión, que pensemos que todo está perdido"

"Bob Pop" abre el festival Fiasco en Mieres: "Los fachas nos quieren quitar la esperanza y la ilusión, que pensemos que todo está perdido"

La cultura minera quiere ser bien de interés cultural: la propuesta estará lista para tramitarse a mediados del año que viene

La cultura minera quiere ser bien de interés cultural: la propuesta estará lista para tramitarse a mediados del año que viene

La oportunidad de vivir en el corazón Asturias, en tu propia casa frente a la montaña de 4 habitaciones por menos de 30.000 euros

La oportunidad de vivir en el corazón Asturias, en tu propia casa frente a la montaña de 4 habitaciones por menos de 30.000 euros

Laviana refuerza su sistema de limpieza con la retirada de enseres "puerta a puerta": estas son las pautas para hacer uso del servicio

Laviana refuerza su sistema de limpieza con la retirada de enseres "puerta a puerta": estas son las pautas para hacer uso del servicio

Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al "ladrón exprés" que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana

Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al "ladrón exprés" que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana

Impulso al medio rural: el Principado invertirá 7 millones en dos años en el programa Leader de la Montaña Central

Impulso al medio rural: el Principado invertirá 7 millones en dos años en el programa Leader de la Montaña Central

Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan

Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
Tracking Pixel Contents