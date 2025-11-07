Los Nabos, fiesta gastronómica en Sotrondio
Diez bares y restaurantes sirven el tradicional pote desde hoy y hasta el 11 de noviembre
A.A.
Sotrondio celebra las Fiestas Gastronómicas de Los Nabos, declaradas de Interés Turístico por el Principado de Asturias, desde hoy y hasta el martes, día 11, festividad local de San Martín.
Las Fiestas de Los Nabos vienen acompañadas por el menú tradicional, compuesto por pote de nabos y ración de callos y casadielles, que se puede degustar en una decena de bares. Las manos expertas de las cocinas han hecho acopio de una media de 50 kilos de nabos por local para preparar con esmero un pote de nabos al que no le falta de nada: chorizo, morcilla, tocino y costilla de cerdo de primera calidad, cocinado a fuego lento, durante unas tres horas, para que el resultado final sea un plato sabroso como ninguno, protagonista en el calendario culinario de otoño de la hostelería.
Los restaurantes ofrecen el menú de este clásico de la cocina asturiana, original de la década de los 70 del siglo pasado, a un precio que oscila entre los 30 y los 35 euros por persona, pero también el plato individual de nabos, para lo que se recomienda en cualquier caso reserva previa de mesa. Las jornadas gozan de notable seguimiento y el cupo que soportan los restaurantes suele cerrarse pronto.
La celebración de las tradicionales jornadas de Los Nabos supone el inicio del mes gastronómico en San Martín del Rey Aurelio, que continuará con las fiestas de Les Cebolles Rellenes, en El Entrego, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, y finalizará con los Pimientos Rellenos, en Blimea, del 5 al 8 de diciembre. Todas ellas cuentan con una programación festiva paralela con variedad de actividades.
