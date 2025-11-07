Las nuevas escuelinas de Mieres no pasan el examen: las causas del retraso en la apertura de las (muy demandadas) instalaciones

El proyecto de las escuelinas abanderado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, está tardando en calar en Mieres, que se ha ido encontrando trabas para que los dos nuevos equipamientos destinados la primera etapa educativa de los niños abran sus puertas. Y es que un concurso desierto ha provocado un nuevo retraso en la apertura de la primera de las dos escuelinas previstas, que ahora se espera que se pueda inaugurar a comienzos de año. Mientras tanto, las familias de los niños aceptados en el centro, siguen teniendo que buscar soluciones para conciliar su vida laborar y familiar, ya que la única escuela abierta, la municipal de Les Xanes, está completa.

Fuentes de la Consejería de Edudación consultadas por LA NUEVA ESPAÑA explicaron la situación actual de los dos proyectos en marcha: la escuelina "El Escondelerite", que se ubicará en el colegio Llerón-Clarín, en la zona Sur de Mieres, y la escuelina "Cucurrabucu", que estará en el colegio Teodoro Cuesta, en el Norte del casco urbano. En el primero de los casos, el concurso para rematar los trabajos pendientes quedó desierto, por lo que se ha tenido que reiniciar el proceso. Para la segunda escuela, que entraba en una segunda fase del proyecto regional, también se ha puesto en marcha el proceso de contratación.

Estado

Desde la Consejería de Educación señalaron que "hay imprevistos con los que no contábamos y que han ocurrido en otros puntos de la región". Se refieren a que el concurso para los trabajos que permitirán rematar la escuelina "El escondelerite" quedara desierto. "Esto ha retrasado los plazos, aunque se trabaja para poder inaugurar el centro cuanto antes". Tras el fracaso en la primera licitación, el Principado tuvo que reiniciar el proceso tras revisar el expediente. Actualmente, señalan las fuentes, ya hay una propuesta de adjudicación a una empresa de las tres que se presentaron en el segundo proceso.

El presupuesto de los trabajos es de 47.311 euros y el plazo de ejecución de 60 días. En concreto, las obras que faltan por realizar y que se incluyen en este contrato son la delimitación del patio de juego, la instalación de un pavimento elástico, la colocación de una puerta de cierre de la parcela y la construcción de una segunda salida del centro. Aunque desde el Principado no han querido confirmar la fecha de inauguración, todo apunta a que será en el primer trimestre del año 2026.

En lo referente a la escuela "Cucurrabucu", que estará localizada en el colegio Teodoro Cuesta, en el barrio de San Pedro, la construcción del centro se encuentra en fase de licitación. El presupuesto inicial, en el que ya se incluyen todos los trabajos, tanto técnicos como de obra, es de 154.996 euros, y el plazo de ejecución que se exige es, como máximo, de 75 días.

Demanda

Las dos escuelinas de la red regional impulsada por el Gobierno del Principado llegarán a Mieres para paliar una creciente demanda de este servicio. Antes del proyecto autonómico, ya desde el Ayuntamiento de Mieres se estaba estudiando la posibilidad de crear una segunda escuela municipal, toda vez que la actual de Les Xanes se había quedado pequeña para absorber toda la demanda existente. Estos centros públicos no solo son el primer contacto con el sistema educativo de los pequeños, sino que también suponen una herramienta clave en la conciliación laboral y familiar de los ciudadanos.

Con las dos nuevas escuelinas, ambas también con todas sus plazas cubiertas ya desde que se abrió el plazo de matriculación, se espera contribuir a despejar unas listas de espera por entrar en la escuela infantil que durante años han sido un problema.