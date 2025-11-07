Ya es oficial: el centro de salud de Sotrondio, en San Martín, ya tiene fecha de apertura (tras una larga espera de dos décadas)

Para Gardel y Le Pera veinte años no es nada, pero en Sotrondio se han hecho largos. El nuevo centro de salud de la localidad ya tiene fecha de apertura. La Consejería de Salud anunció este viernes que el equipamiento, largamente esperado tras ser anunciado por primera vez en 2006, entrará en servicio el 8 de enero. El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, visitó las obras, que están a punto de concluir, junto con la gerente del área sanitaria del Nalón, Lidia Clara Rodríguez.

Responsables regionales indicaron que "también se están terminando los trabajos de urbanización de la parcela y se están colocando las aceras según el requerimiento del Ayuntamiento de San Martín. En las próximas semanas, se procederá a equipar el centro y se realizarán los trámites necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones", señaló la Consejería de Salud, que añadió que "la ciudadanía recibirá una carta de la gerencia del área sanitaria del Nalón con información sobre la fecha de apertura del nuevo equipamiento y sus servicios".

El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y Lidia Clara Rodríguez, gerente del área VIII en la visita a las obras. / .

El centro de salud de Sotrondio ha sido una instalación largamente demandada y esperada por los vecinos. El entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunció en 2006 que Sotrondio tendría un nuevo centro de salud. Han pasado casi 20 años y los vecinos de San Martín del Rey Aurelio verán la luz al final del túnel con un moderno equipamiento que conserva la fachada del antiguo teatro Virginia. La inversión ha alcanzado los cuatro millones y el centro dará servicio a 4.500 usuarios.

Servicios

El edificio tiene tres plantas y es completamente accesible. La planta baja albergará el área administrativa y un amplio vestíbulo de entrada. También acogerá la unidad de fisioterapia, que contará con una consulta y un gimnasio, así como una unidad integral de atención a la mujer, dotada con dos consultas y sala de preparación al parto. En el mismo piso se situarán la unidad de apoyo asistencial, con salas para extracciones, tratamientos y nuevas tecnologías, y un área independiente para urgencias con consultas médicas y de enfermería, sala de observación y una zona de descanso diferenciada para el personal de guardia. Cada unidad dispondrá de salas de esperas.

En el primer piso se ubicarán cuatro consultas de medicina general, tres de enfermería y tres salas polivalentes, todas con sus respectivas zonas de espera. En esta misma planta estarán las unidades de pediatría -con dos consultas y sala de espera específica— y de salud bucodental, que incluirá consultas de odontología e higiene dental, además de su propia sala de espera. Este piso se completa con un espacio destinado a actividades de educación para la salud comunitaria y el despacho del trabajador social.

Por último, la segunda planta se reservará para el uso del personal sanitario, por lo que contará con una sala de estar, vestuarios con taquillas, despachos de dirección y coordinación de enfermería, así como sala de reuniones, un espacio que da a la fachada del antiguo teatro y en el que se conservan los antiguos ventanales.