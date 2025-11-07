El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel "atiestrés"

Asturias es un paraíso natural en cualquier época del año, pero más si cabe en otoño. La región más verde de España se convierte en una explosión de colores, con paisajes de ensueño teñidos de amarillo, rojo, marrón... Como Caleao, en el concejo de Caso, que es uno de los pueblos más bonitos del país para perderse (y desconectar) en esta época del año.

Vista de Caleao, en la reserva de Redes. / Miki López

Con 150 vecinos, esta hermosa aldea se encuentra a 717 metros de altitud, en pleno corazón del Parque Natural de Redes. Caleao está envuelto por miles de hayas que en otoño dejan el verde para vestirse de tonos anaranjados y rojizos. En este pueblo, convertido en un oasis de paz, se acaba la carretera y el visitante experimenta una especie de viaje al pasado, a la vida de antaño, a lo natural, al silencio...

Desde Caleao parten una de las rutas más bonitas de Asturias: la del desfiladero de los Arrudos, que es un espectacular cañón fluvial. Como se puede intuir, el elemento central de la senda es el agua, que ha dado forma a valles abiertos e impresionantes desfiladeros de roca caliza. La ruta tiene unos 11 kilómetros de recorrido y unos 400 metros de desnivel. El mayor encanto está en la zona de La Fontina, donde se puede admirar un antiguo molino y un lavadero, que invita al viajero a disfrutar de la naturaleza.

Caleao / E. PELÁEZ

Hotel "antiestrés"

En un pueblo tan pequeño como Caleao llama la atención que haya hasta cinco negocios hoteleros. Pero sobre todos ellos destaca uno: Tierra del Agua, una especie de hotel "antiestrés", al que los turistas acuden para desconectar de las vidas ajetreadas de la ciudad. Este alojamiento, de diseño nórdico, es un centro de eco-turismo, que cuenta con 14 suites y que ofrece todo tipo de tratamientos de relajación.

Piscina con vistas a la montaña

Tiene spa interior, compuesto por sauna filandesa, baño turco, ducha hidroterapia y fuente de escamas de hielo. También dispone de una piscina exterior que es un auténtico sueño, asomada a la naturaleza y desde donde se puede contemplar Caleao y su paisaje en su totalidad. Por si fuera poco, en Tierra del Agua hay masajes, sesiones de yoga, meditación.... Ypara rematar la experiencia una buena comida asturiana en su restaurante.

Tierra del Agua, cuyo exterior no desentona para nada con el resto de casas del pueblo, puesto que son varias casas de piedra y madera, tiene una buena puntuación en Tripadvisor: un 4,3. "Sitio precioso, comida excelente, entorno de lujo, trato muy amable y muchas posibilidades para realizar distintas actividades...", resume un cliente.