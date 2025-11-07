Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: "El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad", afirma el Principado

La directora general de Deporte del Principado, Manuela Ena, sacó este viernes la cara por la estación de Valgrande-Pajares. Lo hizo sobre el terreno, en el propio complejo, que visitó poco después de que el diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, calificase de "extrema gravedad" que la estación no pasase las pruebas de carga de los remontes. La responsable regional aseguró que estas pruebas deberán volver a repetirse, al encontrarse ausente un técnico electricista en la jornada en la que estaban previstas, por lo que los remontes tuvieron limitaciones eléctricas para afrontar estos test. "Se abrirá en las máximas condiciones de seguridad", aseveró la directora general de Deporte.

Manuela Ena explicó lo sucedido en las citadas pruebas. "Se hicieron el 4 de noviembre porque las condiciones climatológicas no lo impidieron, y esas pruebas se realizaron con el personal que había", dijo. En este sentido, agregó que en la estación "debería de haber estado un oficial electricista que finalmente no estuvo y eso hizo que las pruebas que se estaban desarrollando tuvieran determinadas limitaciones a nivel eléctrico". Así, la responsable regional aseguró que "los profesionales de la estación están trabajando para mejorar esas actuaciones que tenemos previstas de cara a la nueva proposición de fecha para las pruebas de carga". "Como siempre, trabajamos con la máxima seguridad y fiabilidad de cara a la apertura de la estación", agregó.

Una apertura que también confirmó, como ya había anunciado la Consejera Vanessa Gutiérrez, que será el 27 de noviembre. "Aunque el decreto no está publicado, la intención es la de trabajar para llegar a esa fecha de apertura publicada y con todas las garantías de seguridad como siempre se ha hecho", indicó.

Técnicos

La directora general de Deportes también explicó que el Principado ya ha contratado la asistencia técnica obligatoria para poder abrir. "El concurso había quedado desierto, como se puede dar el caso en otras licitaciones, y lo que permite la administración es sacar un contrato menor puente para continuar con ese servicio hasta que se pueda adjudicar el siguiente", señaló. Y confirmó que ese nuevo contrato puente "ya está adjudicado", por lo que, dijo, "contamos con la empresa de responsabilidad técnica que lo que hará será continuar también haciendo ese examen de los mantenimientos y las actuaciones que está llevando a cabo el personal".

Y también se refirió a la nueva plaza técnica con la que contará la estación. "Se ha incorporado la figura de un director técnico, que es una figura que ya existe en otras estaciones de esquí, con el criterio de trabajar en la operatividad y en los aspectos técnicos de la estación de Valgrande-Pajares", señaló Manuela Ena. "Esto nos permita reforzar también las labores de mantenimiento, la seguridad, el estado y las condiciones en las que se encuentran los remontes y las explotaciones", apuntó, para agregar que este director técnico también trabajará "en los sistemas de innivación o en las futuras mejoras que se vayan a desarrollar en la estación sobre todo en el aspecto más técnico".

Vox

Manuel Ena hizo estas declaraciones horas después de que el diputado de Vox en la Junta, Javier Jové, pusiera el foco en que la estación no pasase las pruebas de carga. Jové indicó que la estación no podría "abrir legalmente" sin superar las pruebas de carga y acusó a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte de "incompetencia" en la gestión de las instalaciones de Pajares.

Jové indicó que "durante las pruebas llevadas a cabo este martes, la situación pudo derivar en un accidente grave". Y aseguró que entre las incidencias ocurridas, ""fue necesario activar los frenos de emergencia cuando una de las sillas empezó a coger velocidad".

Respecto al nuevo director técnico, el diputado aseguró que "presenta como única experiencia laboral ser técnico de mantenimiento de piscinas". "Evidentemente no tiene ni idea de lo que es una estación, ni conoce el funcionamiento de la complejidad de todos los remontes y de la maquinaria que hay en la instalación", dijo.