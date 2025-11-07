Teatro, exposiciones, un mural y una gincana: los actos programados en San Martín del Rey Aurelio para conmemorar el 25N

La Concejalía de Igualdad en San Martín del Rey Aurelio, dirigida por la edil Gema Suárez Torre, ha presentado este el programa de actividades que se ha diseñado para conmemorar el 25N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género), con la cultura como hilo conductor de los eventos programados. Las asociaciones de mujeres del municipio, así como alumnado del taller de empleo y la escuela taller han participado y colaborado en la organización de los eventos.

"Contamos con un programa de actividades que, a través de la cultura, con la literatura, el teatro o la música, busca acerca a la ciudadanía el drama de la violencia de género y sensibilizar para combatir su eliminación”, explicó la concejala. Para ello, “contamos como siempre con la colaboración del movimiento asociativo feminista y, en esta edición también, con el alumnado que forma parte de algunos programas de empleo, convencida de que es una lucha que requiere de la unidad de todos y todas", destacó,

Sobre la programación, aseguró que “son actividades todas ellas abiertas a la ciudadanía, muchas de ellas en el exterior, apostando por una dinámica de sacar a la calle la problemática de la violencia de género para promover la reflexión y una conciencia crítica respecto a los maltratadores".

"A la relación de actos hay que añadir el programa de intervención basado en las artes marciales Artemisa con mujeres víctimas de violencia de género para la mejora de su bienestar emocional y social que ya está en marcha. La iniciativa surgió a propuesta de la Universidad de Oviedo, a través del psicólogo sanitario con experiencia en artes marciales tradicionales Rafa Fandos, en colaboración con el Centro Asesor de la Mujer y los Servicios Sociales Municipales", indicó el gobierno local. Además, la Concejalía de Igualdad está trabajando en "una actividad singular, en colaboración con la unión de comerciantes, que se presentará y desarrollará a partir del mismo 25 de noviembre".

Programación

Los actos comenzarán con la presentación libro “Hijas del miedo", de Eloína González (jueza) y María Martín (abogada), el 24 de noviembre a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura de El Entrego. Habrá conciertos "Con voz de mujer" el 14 de noviembre (Sotrondio), 21 (Blimea) y 28 (El Entrego) de 20.30 a 21.30. Y un taller audiovisual contra la Violencia de Género con alumnos de los IES Virgen Covadonga y Juan José Calvo Miguel, el 18 y 25 de noviembre.

La gincana contra la Violencia de Género será el día 25, de 12.00 a 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. La presentación de la campaña Conjunta del Valle del Nalón 2025 será el día 21, a las 12.00, en el Aula Cultural Onofre Rojo con la participación de la música Olga García Marín y el microteatro de Producciones Viesqueswood.

Habrá un mural contra la Violencia de Género pintado por alumnos del Taller de Empleo Dinamización de Actividades de Ocio y Tiempo Libre y un encuentro intercultural el 1 de diciembre, de 8.00 a 14.00 horas en el Aula Cultural Onofre Rojo. Y una exposición con María Pazos sobre Clara Campoamor en el marco de las I Jornadas sobre Clara Campoamor "Casi 100 años del voto femenino", ese mismo 1 de diciembre a las 18.00 horas en la Casa de Encuentros.

La obra de teatro "Yo la quería", el 13 de diciembre a las 20.00 en el Teatro Municipal, en El Entrego, podrá fin a la programación.